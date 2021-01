Nakon pet godina suđenja, postupak počeo iz početka, optuženici niječu krivnju

Pet godina od početka suđenja, suđenje Jadranki Dinčir (65) i Branku Beusu (63), optuženima da su Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) oštetili za 30 milijuna kuna, na zagrebačkom Županijskom sudu, iz formalnih razloga, odnosno protoka vremena, počelo - iz početka.

A to znači da su se optuženici ponovo očitovali o krivnji te su kazali da se ne osjećaju krivima. Nakon toga odlučivalo se o dokaznim prijedlozima. Tužiteljstvo je predložilo saslušanje za sada, osam svjedoka, među kojima je i Vilim Karlović, čovjek koji je preživio torturu na Ovčari, o tome napisao knjigu pa na koncu završio u zatvoru na šest godina jer bio osuđen zbog ubojstva čovjeka koji ga je kamatario. Stranke u postupku su se složile da se iskazi do sada saslušanih svjedoka saslušaju te da se pročita dokumentacija u spisu.

Svjedoci čije je saslušavanje tužiteljstvo predložilo trebali bi biti saslušani na raspravama koncem veljače i početkom ožujka.

Riječ je o slučaju u kojem je optužnica podignuta u siječnju 2016., a prije no što je podignuta, jedan je od osumnjičenika, Stjepan Gott, koji se navodi u činjeničnom opisu optužnice, preminuo. Suđenje je na zagrebačkom Županijskom sudu počelo u siječnju 2017. kada su Jadranka Dinčir i Beus zanijekali krivnju. Kako je bila riječ u postupku tijekom kojeg je bilo predviđeno saslušanje gotovo 300 svjedoka, u samom startu bilo je jasno da će ono potrajati. Jedno vrijeme rasprave su se održavale u redovitom ritmu te je ispitan poveći broj predloženih svjedoka, dok je od saslušanja određenog broja svjedoka tužiteljstvo planiralo odustati. No onda se prvo teško razbolio Beus, a zatim i Jadranka Dinčir pa je suđenje zapelo zbog njihova teškog zdravstvenog stanja.

Inače, prema navodima optužnice, Jadranku Dinčir nazivali su “majkom hrvatskih branitelja”.

U optužnici napisanoj na 300 stranica navodi se da je to bio nadimak, odnosno šifra za nekadašnju zaposlenicu HZZO-a. Tužiteljstvo nju i Beusa tereti da su sa sada pokojnim Stjepanom Gottom osmislili način kojim su varali HZZO, dok su oni sami, tvrdi tužiteljstvo, dobro zarađivali. Jadranka Dinčir i Beus optuženi su da su pomoću posrednika tražili branitelje kojima su potom sređivali da dobiju novčanu naknadu na koju nisu imali pravo. Sve se događalo od 2002. do 2005., a u optužnici se navodi 200-tinjak branitelja kojima je isplaćena naknada na koju nisu imali pravo. Naknada se isplaćivala na temelju krivotvorene liječničke dokumentacije, a među onima kojima je na takav način isplaćena naknada bio je i Vinko Žuljević Klica koji je likvidiran 2015. Po navodima optužnice, njemu je neosnovano isplaćeno 91.668 kuna. O toj isplati on je iskazivao tijekom istrage te kazao da ne poznaje okrivljene.

– Sudjelovao sam u Domovinskom ratu i umirovljen sam kao RVI i sjećam se da sam ostvario neka prava preko HZZO-a. Nitko mi nije pogodovao jer sam prošao prilično težak put da ta prava ostvarim. Ove isplate se ne sjećam, a molbu poslanu HZZO-u 21. kolovoza 2007. nisam napisao osobno, ovlastio sam jednog od svojih vojnika. No u toj molbi navedene su neke neistine o mojem umirovljenju – kazao je Klica u istrazi.

Tužiteljstvo smatra da je Beus“zaradio” oko dva milijuna kuna, a Jadranka Dinčir oko 2,3 milijuna kuna. To je, tvrdi tužiteljstvo, dobila kao proviziju u manipuliranju s novčanim naknadama.