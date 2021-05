Nakon 6 sati pregovora riješeni i posljednji detalji: EU 'covid putovnica' stupa na snagu 1. lipnja

Europska uredba koja uspostavlja digitalnu zelenu potvrdu kao način za lakša prekogranična putovanja po EU do završetka globalne pandemije ispregovarana je večeras nakon šestosatne, posljednje runde trijaloga između Vijeća EU (država članica), Europskog parlamenta i Komisije. Zakon, koji neki u Bruxellesu već sada opisuju kao toliko važan da će ljudi možda jednog dana dijeliti vrijeme na prije i poslije uvođenja tog certfikata, omogućuje stupanje na snagu cijelog novog sustava 1. lipnja.

Digitalna zelena potvrda, ponekad neslužbeno nazivana i Covid-putovnicom, omogućit će da se bilo gdje u EU, pomoću očitavanja QR koda, provjeri i utvrdi da nositelj potvrde nije zarazan. Predviđena su tri načina na koji se to može utvrditi. Potvrda će, dakle, sadržavati ili podatak da je osoba cijepljena protiv Covida-19; ili da je preboljela Covid-19 dovoljno nedavno da se smatra da je zaštićena antitijelima; ili da, ako nije ni cijepljena niti ima antitijela nakon preobljele bolesti, osoba ima svjež negativan nalaz PCR testa.

>> VIDEO Digitalne zelene potvrde bit će besplatne

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

S takvom potvrdom osoba će moći prelaziti granice između država članica Europske unije bez podvrgavanja restriktivnim mjerama koje su dosad bile pravilo, poput obveznog testiranja ili samoizolacije po dolasku na odredište ili povratku s odredišta. Osobe koje nemaju takvu potvrdu moći će također putovati, ali i očekivati restriktivnije mjere poput obveznog testiranja ili samoizolacije, čega će nositelji potvrde biti pošteđeni.

"Potvrda neće biti preduvjet za ostvarivanje prava na slobodno kretanje i neće se smatrati putnom ispravom", naglašeno je u priopćenju Europskog parlamenta.

Pregovori prije konačnog usvajanja uredbe bili su teški jer je Europski parlament inzistirao na tome da države članice ostanu bez prava uvođenja dodatnih restrikcija i za nositelje takve potvrde. Države članice, pak, na to nipošto nisu željele pristati jer pravo na restriktivne mjere zbog pogoršanja epidemiološke situacije ostaje nacionalna ovlast, a ne ovlast na europskoj razini. Na kraju je, večeras, postignut kompromis, onakav kakav su željele države članice, što znači da je Europski parlament tu više popustio. To znači da će neke države, koje su restriktivnije u politici lockdowna, teoretski moći u praksi odrediti mejre samoizolacije i za nositelje digitalne zelen potvrde. Ali u pravilu, to se ne bi trebalo događati.

EP je također tražio i da PCR testiranje za potrebe ishođenja digitalne zelene potvrde bude besplatno. Konačni dogovor predviđa da Komisija iz EU proračuna izdvoji 100 milijuna eura za plaćanje tog troška, tako da je tu Parlament dobio što je tražio, a građani mogu očekivati da će ti testovi za njih biti besplatni.