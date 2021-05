Hrvatska će od 1. siječnja 2022. imati četiri statističke regije: Evo zašto je to bitno i kako će izgledati podjela

Umjesto sadašnje dvije, Hrvatska će od 1. siječnja 2022. godine imati četiri statističke regije i to: Panonsku Hrvatska, u koju je smješteno više županija sa sjedištem u Karlovcu, Sisku, Bjelovaru, Virovitici, Požegi, Slavonskom Brodu, Osijeku i Vukovaru. Sjeverna Hrvatska obuhvatit će Međimurje, varaždinski kraj, zagrebački prsten, Zagorje i Koprivničko-križevačku županiju. Jadranska Hrvatska povezuje sve županije uz more od Istre do Dubrovnika, dok će četvrtu statističku regiju činiti Grad Zagreb.

Promjenu je pokrenula Plenkovićeva Vlada još 2019. nakon što je godinu dana prije europski statistički ured Eurostat otvorio tu mogućnost. Najprije se spominjalo da će početak primjene nove statističke podjele biti od 2023., nakon usuglašavanja s EU, no predsjednik Vlade Andrej Plenković kazao je ovaj tjedan da će se to dogoditi godinu dana ranije, od siječnja 2022. godine. Inače, Državni zavod za statistiku već je lani počeo prikupljati, obrađivati i analizirati statističke podatke na osnovi izmijenjene statističke klasifikacije, pa će i novi statistički podaci o regionalnoj razvijenosti odgovarati novoj podjeli.

Statistička podjela postala je i financijski iznimno bitna jer se na osnovi razvijenosti pojedine regije koriste potpore iz regionalnih EU fondova. U staroj podjeli Zagreb se nalazio unutar regije Kontinentalna Hrvatska i znatno dizao prosjek razvijenosti te regije. Grad Zagreb se nalazi na oko 105% prosjeka razvijenosti EU, te je oko tri puta razvijeniji od nekih slavonskih županija, koje su na oko 33% prosjeka razvijenosti EU.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković kazao je neki dan da će promjena omogućiti da u svim županijama dođe do povećanja intenziteta regionalnih potpora za poduzetnike za 10-25 postotnih bodova u odnosu na sadašnje stanje. U Panonskoj Hrvatskoj potpore će rasti s 25 na 50 posto, isto kao i na sjeveru Hrvatske, u Jadranskoj Hrvatskoj potpore idu s 25 na 40 posto, a ni Zagreb neće biti u minusu u odnosu na staro rješenje jer će i njemu potpore narasti s 25 na 35 posto. Srednjim i malim tvrtkama potpore će biti za 10, odnosno 20 postotnih poena veće od iznosa potpora velikim tvrtkama. Promjena je znatna i za investicije kojima se dodjeljuju potpore putem Zakona o poticanju ulaganja, koje se u najvećoj mjeri utvrđuju kao regionalne potpore i koje se dodjeljuju temeljem maksimalnog intenziteta propisanoga kartom regionalnih potpora.

Inače, Europska je komisija nedavno revidirala stare Smjernice za regionalne potpore, koje će također stupiti na snagu početkom iduće godine, kojima je povećala udio stanovništva EU koje ima pravo na potpore s 47 na 48 posto. I u ovim će revidiranim smjernicama prednost imati zeleno i digitalno. Izvršna potpredsjednica nadležna za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager kazala je da će države dobiti veću mogućnost da veće potpore usmjere u regije koje su suočene s ‘tranzicijskim ili strukturnim teškoćama’ kao što su depopulacija. Uvedene su i neke izmjene s obzirom na europski zeleni plan i industrijsku i digitalnu strategiju EU.

