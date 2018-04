Nakon 56 godina u zemlji izgubio posao i prijeti mu deportacija

Michael Braithwaite (66), Britanac koji je kao devetogodišnjak 1961. godine s Barbadosa stigao u Veliku Britaniju, ostao je bez posla jer je proglašen ilegalnim imigrantom, piše Guardian.

Unatoč činjenici da je više od pedeset godina proveo u Britaniji te tome što je posljednjih petnaest godina radio u londonskoj osnovnoj školi kao asistent u nastavi, Braithwaite je 'pao' na rutinskoj kontroli imigrantskog statusa kad je utvrđeno da nema valjane dokumente.

Obavijestili su ga da bez biometrijske kartice (namjenjene ne-Britancima koja potvrđuje njihov imigrantski status) više ne može biti zaposlen. Nesretni 66-godišnjak već dvije godine bezuspješno pokušava uvjeriti britansko ministarstvo unutarnjih poslova (Home Office) kako je u zemlji legalno.

Man living in UK for 56 years loses job over immigration papers https://t.co/iKEESfXqlx