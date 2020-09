Nakon 17 godina osuđen zbog tri pokušaja ubojstva no neće u zatvor jer je kaznu odslužio

Kako izgleda sudski postupak u Hrvatskoj i koliko dugo te zbog čega sve on može trajati najbolje se vidi na primjeru Zajka Zahirovića koji je 17 godina od događaja za koji je optužen, neki dan na ponovljenom suđenju na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno osuđen na pet godina i tri mjeseca zatvora. Zahirović, koji je teško bolestan te se na objavi presude nije pojavio, ako mu ta presuda postane pravomoćna, neće ići u zavor, jer je u tom slučaju ranije bio pravomoćno osuđen na šest godina zatvora te je kaznu izdržao. No ponovo mu se sudilo jer se 2013. izborio za obnovu postupka nakon što je Europski sud za ljudska prava odlučio da su mu bila prekršena neka prava.

No krenimo redom. Zahirović se teretio za trostruki pokušaj ubojstva, odnosno pucnjavu u noćnom klubu Columbia. Prema optužnici, teretio se da je 3. srpnja u 3.25 sati u noćnom klubu Columbia u zagrebačkim Krugama nakon svađe iz pištolja Crvena zastava call. 7,65 mm u namjeri da ga ubije iz neposredne blizine u policajca Krunoslava Garšića ispalio tri hica. Pogodio ga je u trbuh i lijevu ruku, nakon čega je s udaljenosti od pet do sedam metara ispalio najmanje četiri hica u pravcu Alena Preldžića i Maria Vuletića, koji su izbjegli pogotke bacivši se na pod.

Garšić je u toj pucnjavi bio ozlijeđen opasno po život, a Zahirović je u studenom 2009. bio nepravomoćno osuđen na šest godina zatvora. On se na presudu žalio, no žalba mu je odbijena, a Vrhovni sud mu je kaznu i povisio, pa je Zahirović pravomoćno osuđen na osam godina zatvora. U međuvremenu je bio podnio i ustavnu tužbu, koju mu je 2011. Ustavni sud odbio. On se tada obratio Europskom sudu za ljudska prava (ESLJP) tvrdeći kako mu je prekršeno pravo na pravedno suđenje jer ga Vrhovni sud nije obavijestio kako je tužiteljstvo odgovorilo na njegovu žalbu niti je bio pozvan na sjednicu na kojoj se o žalbama raspravljalo. Zahirović je smatrao da mu je time prekršeno načelo jednakosti stranaka u prostoru, a ESLJP mu je dao za pravo. Utvrđeno je da je Hrvatska u njegovom slučaju prekršila Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te mu je dosuđeno 1500 eura odštete i 3073 eura za troškove postupka.

U studenom 2013. na Županijskom sudu u Zagrebu uspio je izboriti obnovu postupka, a dok je trajao taj ping-pong između hrvatskih sudova i ESLJP-a, Zahirović je bio dvije godine u istražnom zatvoru, od 28. travnja 2004. do 28. travnja 2006. Bio je i na izdržavanju kazne bio od 27. studenog 2009. do 1. ožujka 2013. Tako da je kaznu od pet godina i tri mjeseca, koja mu je sada izrečena, ne samo odslužio, već je u zatvoru bio i četiri dana više.

Ponovljeno suđenje koje je izborio obnovom postupka, trebalo mu je početi 2014. no on se teško razbolio te je dugo bio raspravno nesposoban pa se suđenje odužilo.

Inače, Zajkov otac Omer Zahirović ubijen je 1997., a smatralo se da je to bio jedan od obračuna u zagrebačkom podzemlju, odnosno da je likvidacija naručena po nalogu Zorana Petrovića Ivice, jednog od najbližih suradnika "kralja kocke" Zlatka Bagarića. U pokušaju ubojstva Omera Zahirovića bila je ranjena i majka Zajka Zahirovića, a problema sa zakonom imao je i njegov brat Rašid Zahirović koji je u lipnju 2017. zbog svađe u prometu napao Dražena Diklića, tadašnjeg Županijskog državnog odvjetnika u Velikoj Gorici .