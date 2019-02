Najznačajniji infrastrukturni projekt u regiji za 15-ak dana spaja obale Save

Najznačajniji infrastrukturni projekt u regiji, međudržavni most Svilaj, spojit će za 15-ak dana lijevu i desnu obale Save ako vrijeme to dopusti, piše Večernji list BiH. Radovi su na mostu započeli u rujnu 2016., a ovih dana privodi se kraju spajanje mosta s jedne i druge strane, unatoč nepovoljnim vremenskim prilikama i povišenom vodostaju.

Izvođač radova tvrtka Hering ulaže napore da se, unatoč otežanim uvjetima, radovi nastave. Gradilište je s hrvatske strane obišlo jučer zajedničko tijelo svih mjerodavnih koji sudjeluju u tom velikom infrastrukturnom objektu, najvećem mostu u BiH dužine 660 m i vrijednom 22,5 milijuna eura.

- Nije upitan njegov završetak u drugoj polovini ove godine - izjavio je tajnik u Ministarstva prometa i veza BiH Igor Pejić.

Zajedničko tijelo

Na sastanku su s hrvatske strane sudjelovali državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH Tomislav Mihotić, šef Odjela prometa Dražen Antolović, predstavnici izvođača Hering, bh. predstavnici nadzornih tijela kao i Autocesta FBiH te talijanske tvrtke koja proizvodi čelik. Predstavljeno je stanje izvedenih i planiranih radova, okončane trenutačne i planirane aktivnosti, budući da je razina rijeke Save porasla za više od 4 m. To podrazumijeva da je radni plato na kojem su se kretale 600-tonske dizalice u cijelosti potopljen, no dizalice su evakuirane na gornji dio nasipa, a radovi su ipak nastavljeni u drugim oblastima.

Pogledajte galeriju gradnje Pelješkog mosta:

– Dio radova na izgradnji mosta je zaustavljen jer priroda je ponovno pokazala svoju nadmoć. Ipak, uz napore izvođača radova tvrtke Hering, radovi nisu u opasnosti i na kritičnom putu, pa se nastavljaju poslovi na postavljanju skele za armirano-betonsku kolničku ploču. Nakon toga pristupilo bi se betoniranju, najprije s bh., a potom i s hrvatske strane.

Zadovoljni dinamikom

Onog trenutka kada nam Sava to dopusti, a to znači kada razina vode padne na odgovarajuću kotu, što znači opadanje vode za oko četiri metra, nasip se priprema i ponovno pravi radni plato spuštanjem dizalica i nastavljanjem montaže. Nizvodni most je završen 98%, ostao je središnji kupasti element koji ćemo nastaviti kada se razina vode spusti te, ako i vrijeme dopusti, očekivanja su za 15-ak dana spajanje desne i lijeve obale Save - kazao je za Večernji list Igor Pejić.

Most Svilaj je spona na međudržavnom koridoru Vc koji prometno spaja BiH s RH, odnosno EU. Autocesta koja prolazi BiH kao dionica koridora Vc ima izniman značaj u mreži cesta BiH, kao i u mreži cesta šireg okruženja. Zauzima središnji položaj države i povezuje dolinom rijeke Bosne i Neretve gotovo sve veće gradove u BiH, najznačajnije industrijske centre, a također ima značaj u europskoj cestovnoj mreži jer povezuje Baltik s Jadranskim morem i dio je europske ceste E-73 i E-761 (dio od Lašve do Sarajeva). Koridor Vc iznimno je važan za BiH; s jedne strane je Luka Ploče, čiji daljnji razvoj zahtijeva jaku cestovnu prometnicu iza sebe, a s druge strane to je žila kucavica BiH koja će joj omogućiti bolju povezanost sa Zapadom.

Pogledajte video izgradnje Pelješkog mosta: