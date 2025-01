Najsiromašnijoj zemlji Europe prijeti smrzavanje. Vrijeme im istječe: 'Imamo samo ono što je ostalo u cijevima'

Na Novu godinu ruski plin prestao je teći kroz Ukrajinu. Kijev to naziva "povijesnim" danom jer je njegovo odbijanje produženja tranzitnog sporazuma s ruskim Gazpromom zaustavilo povratni tok novca koji je financirao punu invaziju na Ukrajinu. No u susjednoj Moldaviji taj potez prijeti izazivanjem krize. U Pridnjestrovlju, separatističkoj regiji istočne Moldavije koja je lojalna Moskvi, godina je započela s grijanjem samo za bolnice i kritičnu infrastrukturu, dok kuće nisu bile grijane. "Topla voda bila je uključena do oko 2 ujutro, provjerio sam. Sada je isključena i radijatori su jedva topli", rekao je Dmitrij telefonom za BBC iz svog stana u enklavi. "Još uvijek imamo plin, ali tlak je vrlo nizak – samo ono što je ostalo u cijevima."

Pridnjestrovlje se odvojilo od ostatka Moldavije u kratkom ratu dok se Sovjetski Savez raspadao. Još uvijek ima ruske trupe na svom tlu i ekonomiju koja je potpuno ovisna o ruskom plinu, za koji vlasti u Tiraspolu ne plaćaju ništa. Odjednom je ta "životna linija" preko Ukrajine prekinuta. U nekim gradovima Pridnjestrovlja vlasti postavljaju "točke za grijanje" i postoje telefonske linije za pomoć u pronalasku drva za ogrjev. Obiteljima je savjetovano da se okupe u jednoj sobi kako bi se ugrijali i da pokriju pukotine na prozorima i vratima dekama.

Nova godina u enklavi donijela je sunce, ali prognoza za noć predviđa pad temperature ispod 0°C. "Sada je prohladno u stanu", kaže lokalni stanovnik Dmitrij. "I ne znamo kakve mrazove će siječanj donijeti." Električna energija još uvijek teče, za sada. Međutim, glavna elektrana u Pridnjestrovlju, u Kurchuganu, već se opskrbljuje ugljenom umjesto ruskim plinom, a vlasti tvrde da ga ima dovoljno za samo 50 dana. To znači probleme za ostatak Moldavije, koja 80% svoje električne energije dobiva iz Kurchugana.

Vlada u Kišinjevu kaže da ima dovoljno plina za grijanje zemlje do proljeća te će se prebaciti na kupnju električne energije iz Europe, no to znači golem rast troškova. Prošlog mjeseca uvedeno je izvanredno stanje, a poslovni subjekti i građani pozvani su na smanjenje potrošnje jer se zemlja priprema za nestanke struje.

Naglo zaustavljanje plina preko Ukrajine pogađa i Slovačku i Mađarsku. Obje zemlje imaju vlade koje suosjećaju s Moskvom i koje su bile sporije od drugih u EU u smanjenju ovisnosti o ruskom gorivu i prestanku financiranja ruskog rata. Plaćanje više za alternativne izvore opteretit će njihove proračune.

No Moldavija je siromašnija i nestabilnija – dugotrajna kriza mogla bi imati ozbiljne ekonomske i političke posljedice. To bi mogao biti upravo cilj Moskve. Rusija bi mogla opskrbljivati svoje saveznike u Pridnjestrovlju preko Turske, iako po višoj cijeni, što bi značilo električnu energiju za cijelu Moldaviju. Umjesto toga, Gazprom tvrdi da je obustavio isporuke jer Kišinjev duguje gotovo 700 milijuna dolara. Moldavska vlada tvrdi da je međunarodna revizija procijenila stvarni iznos na oko 9 milijuna dolara, koji je većinom vraćen.

"Ne tretiramo ovo kao energetsku krizu, već kao sigurnosnu krizu koju je izazvala Rusija kako bi destabilizirala Moldaviju i ekonomski i društveno", rekla je Olga Rosca, savjetnica za vanjsku politiku moldavske predsjednice za BBC. "Ovo je očito priprema za parlamentarne izbore 2025. godine, kako bi se stvorila potražnja za povratkom proruskih snaga na vlast."

Odnosi između Moldavije i Moskve su napeti. Zemlja koja je bila nekada dio SSSR-a počela je pregovore o priključenju EU i još se odlučnije okrenula od Rusije i od njezine invazije na Ukrajinu. Predsjednica Maia Sandu ponovno je izabrana prošle godine unatoč masovnoj kampanji protiv nje vođenoj iz Moskve. To je nije zaustavilo. Prije njezine inauguracije ruska vanjska obavještajna agencija SVR izdala je bizarno priopćenje s lažnom tvrdnjom da planira vratiti Pridnjestrovlje silom kako bi obnovila opskrbu energijom. Predsjednica je prikazana kao "pomahnitala" i "emocionalno nestabilna".

Analitičar Jakub Pieńkowski slaže se da Kremlj iskorištava odluku Kijeva o zabrani tranzita ruskog plina. "To je razlog za stvaranje političkih i društvenih problema u Moldaviji", tvrdi on. "Cijene električne energije već su porasle otprilike šest puta u tri godine i ljudi su ljutiti."

Kako se humanitarna situacija u Pridnjestrovlju pogoršava, pritisak na Kišinjev će rasti. No Tiraspol odbija svu pomoć, čak i generatore. Olga Rosca smatra da će Tiraspol iskoristiti ovu situaciju kako bi stvorio narativ da Kišinjev pokušava prisiliti Pridnjestrovlje na pokoravanje smrzavanjem. Čak i ako Tiraspol odluči kupovati plin od nekog drugog, udar na njegovu ekonomiju mogao bi biti katastrofalan. "Cijene bi ovdje skočile, uključujući grijanje i hranu. No mirovine su ovdje malene, a posla nema", rekao je Dmitrij iz Benderija, iz tampon-zone na rubu Pridnjestrovlja.

Kaže da se ljudi ondje jedva "drže". Sada će život i drugdje u Moldaviji postati teži. "Rusija može čekati izbore, a zatim će stranke koje nisu pro-EU vjerojatno pobijediti", predviđa Jakub Pieńkowski. "Jer Maia Sandu može govoriti o pridruženju EU, ali kakve koristi od toga ako ljudi nemaju novca za struju ili plin? To je cilj Rusije."

