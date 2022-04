Najmlađi ruski vojnik ubijen u Ukrajini imao samo 18 godina: 'Da te barem mogu čvrsto zagrliti...'

U Ukrajini je ubijen 18-godišnji ruski vojnik Roman Akimov. Riječ je o najmlađim ruskom vojniku za kojeg je potvrđeno da je izgubio život u "specijalnoj vojnoj operaciji" u Ukrajini. Akimov je ubijen još 17. ožujka, a njegovi roditelji saznali su za to tri tjedna kasnije nakon što je identificiran pomoću DNK analize, piše Metro.

Roditeljima Evgeniji i Ivanu posmrtno je dodijeljen ruski Orden hrabrosti, a sestra Natalija ispričala je da se s bratom posljednji put čula dva dana prije njegove smrti.

Roman Akimov, 18, the youngest known serviceman to die in Russia’s 'special military operation' in Ukraine. He was identified by DNA. Roman was conscripted from Krasnoyarsk region, Central Siberia, in December 2021 pic.twitter.com/qQXaLy9N7Q