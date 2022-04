Alarm u Kremlju: Ruska elita sve više misli da je invazija katastrofalna greška i da bi Putin mogao upotrijebiti nuklearno oružje

Gotovo dva mjeseca nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu ta zemlja suočena je s nametnutim međunarodnim sankcijama bez presedana, a ratni stroj Vladimira Putina suočava se s rastućim vojnim gubicima. Stoga je zasad mali broj insajdera iz Kremlja počeo dovoditi u pitanje Putinovu odluku o pokretanju rata, tvrdi Bloomberg te dodaje da iako je broj kritičara ograničen, oni su raspoređeni po visokim pozicijama u vladi i državnim tvrtkama.

Oni smatraju kako je invazija bila katastrofalna pogreška koja će unazaditi Rusiju, a da Putin sigurno neće promijeniti stavove. Također, uvjereni su da nitko u Rusiji ne može ugroziti položaj njihova predsjednika. Štoviše, on odbacuje upozorenja svih koji su mu pokušali dati do znanja težinu ekonomskih i političkih troškova.

Foto: SPUTNIK/REUTERS Russia's President Vladimir Putin chairs a meeting on the country's oil and gas industry with representatives of Russian energy companies and officials via a video link at a residence outside Moscow, Russia April 14, 2022. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. Photo: SPUTNIK/REUTERS

A budući da Putin invaziju na Ukrajinu smatra svojom povijesnom misijom, neki od njegovih neistomišljenika iz Kremlja smatraju da bi se mogle obistiniti tvrdnje američke obavještajne službe o ograničenoj upotrebi nuklearnog oružja ukoliko se ratni planovi ne budu ostvarivali.

Neki od anonimnih Bloombergovih sugovornika dodaju i kako će Putinova predanost nastavku invazije osuditi Rusiju na godine izolacije i pojačane napetosti zbog kojih će njezino gospodarstvo biti osakaćeno, sigurnost ugrožena, i uništen globalni utjecaj. Visoki dužnosnici pokušali su Putinu objasniti da će gospodarski učinak sankcija biti razoran dok će dvodesetljetni gospodarski rast biti izbrisan. Međutim, on je i dalje uvjeren da javnost stoji iza njega te da su Rusi spremni podnijeti godine žrtvovanja za njegovu viziju obnovljene nacionalne veličine.

