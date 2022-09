Najmanje 19 mrtvih u samoubilačkom napadu na obrazovni centar u Kabulu

Policija u Kabulu dojavljuje o samoubilačkom napadu koji je ubio najmanje 19 ljudi i ozlijedio mnoge. Eksplozija se dogodila u obrazovnom centru Kaaj na zapadu afganistanskog glavnog grada, dok su studenti pisali prijemni ispit. Mnogi koji žive u toj regiji pripadaju manjinskoj skupini Hazara, koja je u prošlosti već bila meta napada.

Snimke s društvenih mreža prikazuju obližnju bolnicu gdje se na podu nalaze redovi prekrivenih tijela. Centar Kaaj ostao je jedna od rijetkih škola koje i dalje primaju muške i ženske učenike. Većina ženskih škola zatvorila se nakon što su Talibani došli na vlast u kolovozu, piše BBC.

