Načelnikovu suprugu sumnjiče da je od klijenata banke na prevaru uzela još 700.000 eura

Prvo su njih dvije osumnjičili da su varali klijente Zagrebačke banke, nudeći im navodno povoljno oročenje na depozite, čime su banku oštetili za oko 1,8 milijuna eura. Njih dvije su Narcisa Mrazović Hegedić (50), bivša direktorica jedne poslovnice Zagrebačke banke u Čakovcu, inače i supruga Zorna Hegedića, načelnika općine Brezovečki Hum i istaknutog HNS-ovog političara te 55-godišnja osobna bankarica. Mrazović Hegedić trenutačno je u istražnom zatvoru, a prije neki dan ŽDO Varaždin je protiv nje proširio istragu jer ju se sumnjiči za dodatnu prevaru "tešku" oko 700.000 eura.

Sumnjiči ju se da je od 15. travnja 2021. do 8. lipnja 2024. u Zagrebu, Varaždinu i Čakovcu te okolici, u nekoliko navrata fizičkim osobama neistinito predočavala kao visoko pozicionirana zaposlenica banke koja im može ugovoriti povlaštena oročenja novčanih sredstava uz visoke kamatne stope. Mrazović Hegedić činila je to, kako se sumnja, i nakon što je 8. prosinca 2023. prestala raditi u banci. Na njezinu priču, nasjelo je desetak osoba, koje su joj predale novac, ukupno oko 700.000 eura, koje je ona zadržala za sebe. Ona je njima predala lažne ugovore o oročenju.

Što se pak tiče inicijalne istrage, Mrazović Hegedić i njezina 55-godišnja kolegica sumnjiče se da su navedena djela počinile od listopada do prosinca 2023. Klijentima banke su, kako se sumnjiče, nudile sklapanje ugovora o oročenom depozitu s kamatom od jedan posto mjesečno i rokom oročenja od šest mjeseci, iako se takav proizvod nije nalazio u službenoj ponudi banke. Sumnjiče se da su koristile povjerenje koje su klijenti stekli jer su godinama bili u poslovnim odnosima s 55-godišnjom osobnom bankaricom, pa su navodile klijente da potpišu dokumente o isplatama gotovog novca s njihovih osobnih računa iako novac nisu primili, ili su ih navodile da donesu gotov novac u banku koji su potom bile dužne položiti na račun banke kao depozit, što one nisu činile. To su pravdale potrebama potpisivanja ugovora oročenjima depozita. Dvije bankarice sumnjiče se i da ugovore o oročenim depozitima nisu evidentirale u službenim evidencijama banke, a isplaćen novac s računa klijenata ili donesenu gotovinu su zadržavale za sebe. Ukupno se radilo o iznosu od 1,8 milijuna eura.