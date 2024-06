Na ulici žicao novac od 22-godišnjaka, a kada ga nije dobio, otišao u stan po nož i ubio ga

Ante Rušić (31) optužen je za ubojstvo Luke Bančića (22), a optužnicu je protiv njega podigao ŽDO Split. Riječ je o ubojstvu koje se dogodilo 24. veljače u 00.48, a zbog načina na koji se dogodilo, javnost je bila šokirana. Naime, Rušić i njegov brat (37) verbalno su se sukobili s Bančićem, 24. veljače u 00.48 u Ulici Mažuranićevo šetalište 1 u Splitu , na pločniku ispred hotela. Prije toga su mladića žicali novac, a kada im on novac nije dao, Rušić je otišao u svoj stan po nož, vratio se i nasrnuo na Bančića, koji se udaljio s mjesta gdje se porječkao s Rušićima. Rušić se tereti da je trčao za mladićem dostigao Bančića te mu zadao ubodnu ranu u desnu stranu prsišta, a od zadobivenih ozljeda nesretni je mladić uskoro preminuo u KBC-u Split.

Tužiteljstvo je u optužnici tražilo da se Rušiću produži istražni zatvor koji mu je određen nakon uhićenja. On i njegova braća su višestruko prijavljeni, protiv njih se vodilo 30-ak postupaka zbog svega i svačega na Prekršajnom sudu u Splitu. Bili su poznati po tome da su žicali novac od prolaznika, te postajali agresivni ako ga ne bi dobili.

Smatrajući da su policija i pravosuđe zakazali u slučaju braće Rušić, Splićani su nakon ubojstva Luke Bančića organizirali prosvjede, upozoravajući da država nije napravila sve što je trebala kako bi spriječila tragediju koja se dogodila. Tražili su i najstrožu kaznu za Rušića te da ga se prijavi za teško ubojstvo, no policija je slučaj na kraju istrage okvalificirala kao tzv. obično ubojstvo. Što se tiče, Rušića, on je pretučen u splitskom zatvoru na Bilicama, nakon čega je premješten u zavor u Šibeniku. No tvrdio je da ozljede zadobio jer je - pao s kreveta.

>>>FOTO Sprovod ubijenog Splićanina

VEZANI ČLANCI: