Na osječki sud stigla dojava o bombi dok se čeka privođenje župana Dekanića

U trenutku kad se očekuje privođenje sucu istrage vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića, troje policajaca i još dvoje civila, na Županijski sud u Osijeku stigla je dojava o podmetnutoj bombi. Policajci sa službenim psom pregledali su zgradu u Europskoj aveniji 7, u kojoj je inače i osječki Općinski sud, no kako doznajemo nisu pronašli ništa i sud radi normalno. Nije bilo evakuacije zaposlenika suda, policajci sa psom i dalje češljaju oko sudske zgrade zavirujući doslovno u svaki kutak pa tako i kante za smeće, bisage parkiranih bicikala, ali i u krošnje drveća.

Nikakve službene detalje sa suda i policije nisu još iznosili vjerojatno zato što pretraga još uvijek traje. Recimo i da je dojava bila anonimna. Nije to prvi put da na osječki sud kao i u druge sudove u Hrvatskoj stižu lažne dojave o bombama, no ova današnja unijela je dodatan nemir s obzirom da bi svakoga trena na sud mogli stići osumnjičeni župan Dekanić i policajci. Kako doznajemo, šestorku koju se sumnjiči za prekrivanje stvarnih okolnosti oko prometne nesreće u Cerni prije godinu dana USKOK u Osijeku ispitivao je do kasno u noć, a ispitivanje je nastavljeno jutros i još traje.