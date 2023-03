Hoće li Dekanić pričekati drugu polovicu mandata da podnese ostavku? Po zakonu ne mora odstupiti

U današnjoj ranojutarnjoj akciji USKOK-a i policije priveden je župan Vukovarsko-srijemske županije Damir Dekanić (HDZ) , ali i dvije civilne osobe kao i troje policijskih službenika PU vukovarsko-srijemske. Tereti ih se za počinjenje više kaznenih djela protiv službene dužnosti. Sporna je prometna nesreća u kojoj je sudjelovao Dekanić, a dogodila se u noći na 17. travnja 2022. kada je službenom Škodom Superb udario u ogradu obiteljske kuće u Cerni.

Istraga USKOK-a

Policija je utvrdila da je Dekanić imao 1,44 promila alkohola u krvi, s time da je on od prvog dana tvrdio da nije vozio automobil nego da je bio suvozač. Prema njegovim riječima, automobil je vozio njegov rođak iz Andrijaševaca K. B. za kojega je utvrđeno da nije imao alkohola u krvi, a kojega je Dekanić pozvao da vrati automobil. Međutim, ubrzo se pojavilo i nekoliko svjedoka koji su tvrdili da je automobil vozio upravo Dekanić te da su ga vidjeli kako tetura i razgovara s ljudima. Odmah se u slučaj uključila i unutarnja kontrola MUP-a i USKOK.

O tom slučaju oglasio se i USKOK navodeći da su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji rezultat kriminalističkog istraživanja koje se provodi u suradnji s PNUSKOK-om: - Navedene radnje provode se na području Vukovarsko-srijemske županije nad više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile kaznena djela protiv službene dužnosti. Trenutačno možemo potvrditi da su među uhićenima i župan jedne županije te više policijskih službenika. Nakon ispitivanja osumnjičenika, USKOK će donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Uz župana Dekanića uhićen je i njegov rođak Krešimir Bičanić. Među uhićenim policajcima su T. F., policajka M. E. koja je alkotestirala Dekanića te šef smjene prometne policije M. P. Tijekom srijede obavljena je pretraga obiteljske kuće Damira Dekanića, kao i njegova ureda u Županiji.

U izjavama poslije nesreće Dekanić je tvrdio da nije kriv, da je i on samo čovjek, ali i da protiv njega politika i dio medija vode klasičnu hajku.

Poslije informacije o uhićenju Dekanića oglasio se i Josip Dabro, predsjednik županijske podružnice Domovinskog pokreta i Dekanićev protukandidat na izborima za župana, koji je rekao kako je on od početka upozoravao na počinjeno kazneno djelo te tražio od policije i DORH-a da rade svoj posao. - Očigledno je da su cijeli slučaj mjesecima držali u ladici i da su tek sada, poslije svih pritisaka, odlučili nešto napraviti. Od Dekanića očekujem da odmah podnese ostavku . Isto očekujem i od predsjednika županijskog HDZ-a Marija Banožića, kao i načelnika PU Fabijana Kapulara čiji su policajci sudjelovali u prikrivanju dokaza. Međutim, trebamo biti svjesni i da je ovo samo vrh ledenoga brijega kriminalnih radnji HDZ-a u Vukovarsko-srijemskoj županiji – rekao je Dabro.

Mostova županijska vijećnica Kristina Bakula ocijenila je da je Most jedina prava oporba u županiji jer je nedugo nakon prometne nesreće tražio opoziv župana Dekanića. - Prije godinu dana sam isticala da nitko ne može biti ispred zakona. Ukazivala sam na to da postoji osnovana sumnja za kazneno djelo, za što sam i pokrenula opoziv. Danas svjedočimo da pravda ipak pronalazi put - rekla je Bakula.

Davor Čavar, odvjetnik Damira Dekanića , rekao je da je ovo rana faza postupka i da zasad ništa ne može komentirati. - Zasad nemamo dogovoren termin ispitivanja, ali vjerujem da ćemo ga uskoro znati - rekao je Čavar, koji je na prošlim lokalnim izborima bio SDP-ov kandidat za župana, odnosno Dekanićev politički suparnik.

Iz središnjice HDZ-a jučer nisu željeli komentirati Dekanićevo privođenje. Čitavu stvar prebacivali su na županijsku organizaciju stranke, odakle su poručili da će, sukladno stranačkom pravilniku, Časni sud pokrenuti stegovni postupak protiv Dekanića. Neslužbeno se pak među visokopozicioniranim HDZ-ovcima moglo čuti kako nije isključeno da se s postupanjem protiv Dekanića odugovlačilo kako bi se izbjegli izvanredni izbori za župana. Naime, izvanredne izbore zakon traži samo u slučajevima kada župan s funkcije ode u prvoj polovici mandata. Odradi li dvije godine mandata, na funkciji ga do idućih redovitih lokalnih zbora mijenja zamjenik, pa će tako biti i ovaj put ostane li Dekanić župan do kraja svibnja. Iako to tumačenje baca prilično ružnu sliku na rad policije, naši sugovornici podsjećaju da HDZ u Vukovarsko-srijemskoj županiji više nije što je nekada bio. Stranka je na izborima 2021. izgubila vlast u Županji i Iloku, kao i u 12 općina u županiji, a uz gubitak Vukovara nakon prelaska Ivana Penave u Domovinski pokret, pitanje je što bi joj u ovom trenutku donijeli izvanredni izbori. Upravo zbog toga se nagađa da bi Dekanić mogao pričekati ulazak u drugu polovicu mandata pa onda dati ostavku kako bi olakšao situaciju svojoj stranci. Što će učiniti Dekanić, ostaje za vidjeti, no to što je uopće došao na poziciju župana dio visokopozicioniranih HDZ-ovaca smatra grijehom Andreja Plenkovića koji je, tvrde, znao da je Dekanić i prije bio prijavljivan za izazivanje prometnih nesreća službenim automobilom. Primjerice kada je službenim vozilom Hrvatskih šuma, kojima je bio voditelj županijske uprave, naletio na vozilo u kojem su bile časne sestre iz Đakova. Šef stranke je, kažu naši sugovornici, usprkos tome po preporuci Marija Banožića "blagoslovio" Dekanićevu kandidaturu pa su Plenković i Banožić dobrim dijelom odgovorni za probleme s kojima se sada suočava HDZ na istoku Hrvatske.

Kako bi HDZ objasnio zašto podržava župana koji je u pritvoru drugo je pitanje, no treba reći da odluka o tome hoće li i do kada ostati na funkciji župana i dalje ovisi o Dekaniću, budući da zakon župane ne prisiljava da odstupe s dužnosti sve dok pravomoćnom presudom nisu osuđeni na zatvorsku kaznu.

Po zakonu ne mora odstupiti

Treba reći i da su dužnosnici koji su se prije našli u sličnim situacijama različito reagirali. Iz pritvora je, recimo, nedavno pušten načelnik Murtera Toni Turčinov, osumnjičen za korištenje službene kartice u austrijskom bordelu. Turčinovu nije palo na pamet odstupiti s dužnosti zbog "sitnice" poput pritvora. Pritvor svojedobno s dužnosti nije otjerao ni bivšeg zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, a grad je umjesto njega za to vrijeme vodila njegova zamjenica Sandra Švaljek. Na slične okolnosti različito su reagirali i različiti HDZ-ovci. Primjerice, požeško-slavonski župan Alojz Tomašević je zbog optužnice za obiteljsko nasilje bio izbačen iz HDZ-a, no ostavku na dužnost župana koju je od njega tražila stranka nije dao. Ostao je župan do kraja mandata, a HDZ ga je nastavio podupirati u Županijskoj skupštini. Dražen Barišić je pak s pozicije gradonačelnika Velike Gorice odstupio upravo zato da bi izišao iz pritvora, no do dandanas zadržao je mandat saborskog zastupnika.