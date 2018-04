Na okućnici obiteljske kuće smiju biti tri, a u stanovima samo jedan pas

Svjesni rokova za provjeru čipiranja pasa, po Zakonu o zaštiti životinja moraju ga obaviti do 30. lipnja, u općini Kravarsko željeli su unaprijed upoznati stanovništvo što ih čeka i koje su im obveze.

Zbog toga su, ističu, krenuli i s obavijestima za vlasnike kućnih ljubimaca. Tek su u početnoj fazi kontrola pa im je, dodaju, teško iznositi bilo kakve rezultate, odnosno podatke o tome koliko pasa na području Općine nije čipirano. Zakonsku odredbu prema kojoj do kraja 2018. moraju imati sklonište, ili ugovor sa skloništem, ispoštovali su ugovorom o zbrinjavanju napuštenih pasa s Veterinarskom ambulantom Pokupsko Cerje. Kažu, zbrinjavanje jednog psa dnevno ih košta 61,5 kuna, čemu treba dodati još trošak hvatanja, cijepljenje te, kako navode, ostale troškove. U 2017. godini za zbrinjavanje pet pasa izdvojili su 31.937,5 kuna.

Foto: Thinkstock

U tekstu obavijesti, uz napomenu da su dužni komunalnom redaru pružiti dokaze da su ispoštovali sve zakonske odredbe, vlasnici pasa upozoravaju se i kako na okućnici obiteljske kuće ne smiju imati više od tri psa. U suprotnom, komunalni redar može ih kazniti i s 1000 kuna. Piše isto i u općinskoj Odluci o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama, koja je donesena 2017. godine, uz napomenu da je riječ o 3 odrasla psa. Pa tako oni koji u kući imaju četiri psa moraju paziti da istovremeno ne budu svi na dvorištu, bez obzira što je njihovo baš kao i kuća u kojoj žive. U odluci stoji i da se u zgradama s više vlasnika, odnosno najmoprimaca, u stanu može držati jednog psa, odnosno jednu mačku. Smiju li biti i pas i mačka istovremeno nije baš potpuno jasno. Općinski vijećnici, očigledno, pri donošenju ove odluke nisu bili upoznati s činjenicom da su odlukom trebali definirati kako se sa životinjama postupa, a ne ograničavati njihov broj u domaćinstvu. Uostalom, jednu takvu odluku o ograničavanju, onu donesenu u općini Matulji, Visoki upravni sud proglasio je nezakonitom i ukinuo.

No, u pćini Kravarsko otišli su i korak dalje od ograničenja broja životinja u stanu. Svojom odlukom zabranili su da se u stanu drži pas evidentiran kao opasan pas. Za one koji se toga ne pridržavaju novčana kazna je do 1000 kuna. Ovakvom odlukom vlasnike opasnih pasa proglasili su nepoželjnima i građanima drugog reda. No, tu nije i kraj kad je riječ ograničenjima na temu opasnih pasa. Unatoč važećem Pravilniku o opasnim psima, po kojem su, kad je riječ o pasminama, to samo bull pasmine iz nekontroliranog uzgoja i njihovi mješanci, u općini Kravarsko kao da imaju svoj pravilnik, a u njemu postoje i moguće opasni psi. Tako u općinskoj Odluci stoji da je "izvođenje opasnog psa kao i drugih moguće opasnih pasa koji su zbog svojih urođenih svojstava i agresivnog instinkta opasni za sigurnost ljudi, a posebno stafordski bull terijer, američki stafordski terijer, bull terijer i mini bull terijer, te dobermani, rotwaileri, doge, njemački i belgijski ovčari, japanski borilački psi, veliki japanski špicevi, mastifi, šarplaninci i njihovi križanci, u naseljenim dijelovim Općine dopušteno jedino s brnjicom i na povodcu, a to može samo vlasnik".

Foto: Privatni album

U općini Kravarsko kažu kako su ovu Odluku donijeli 2017., prije stupanja na snagu novog Zakona o zaštiti životinja, a u skladu s njim donijet će i novu odluku. No, ostalo je nepoznato s kojim zakonom i pravilnicima su uskladili postojeću odluku.