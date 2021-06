Na listi 23 zastupnika: Tko su i čime se bave novi skupštinari iz Možemo!

Svoju su listu za Gradsku skupštinu sastavili po “zip modelu” jednake rodne zastupljenosti. Na popisu su se našle 24 žene i 23 muškarca. A prema 40,83 posto dobivenih glasova osvajaju 23 mandata pa u gradski parlament ulazi 12 zastupnica i 11 zastupnika.

Činjenica da su ušli u Skupštinu ne znači da će mandat i prihvatiti, no izgleda da će svi članovi platforme Možemo! to i učiniti. O tome kojih će troje u Skupštinu umjesto nositelja liste i novog gradonačelnika Tomislava Tomaševića te njegovih zamjenika Danijele Dolenec i Luke Korlaeta, kažu, još nisu razgovarali, no postoji mogućnost da se lista samo pomakne za tri mjesta pa bi u tom slučaju nove zastupnice bile teatrologinja Marija Krnić, profesorica engleskog i talijanskog jezika i književnosti te voditeljica ureda Možemo! Ana Profeta i vlasnica veganskog brenda Fakat fino Sanja Bilas. Prve dvije dolaze iz Zagreb je naš!, a treća iz Nove ljevice

Neka češće viđana...

A tko su oni koji zasad zasigurno ulaze? Tu je dosadašnja vijećnica i aktivistica za ženska prava Rada Borić (Nova ljevica), koja će, kako bi se posvetila radu u Skupštini, otići iz Sabora. U gradski će parlament i dvoje kolega iz njezine stranke, supruga frontmena Hladnog piva Ivana Kekin, psihijatrica i psihoterapeutkinja zaposlena u KBC-u Zagreb, te arhitekt Mauro Sirotnjak, koji je trenutačno na postdiplomskom studiju na Royal Institute of Art u Stockholmu.

Njih troje i “borac protiv korupcije” Zorislav Antun Petrović, koji predstavlja OraH, jedini su u platformi koji nisu iz Zagreb je naš! U skupštinske će klupe i njegova suosnivačica, glumica Urša Raukar Gamulin, koja će Tomaševića mijenjati i u Saboru, ali i njezin kolega Vilim Matula te Teodor Celakoski, koji je s novim gradonačelnikom vodio prosvjede u Varšavskoj. Mandate će obnoviti i vijećnici iz prethodnog saziva Marijana Sumpor i Tihomir Milovac, koji su protekle četiri godine bili dio Nezavisne liste Zagreb, a sad su pod kišobranom Zagreb je naš!

...i manje poznata lica

Još jedno poznato lice je profesor s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Damir Bakić, koji je prije dvije godine bio protukandidat Damiru Borasu za rektora zagrebačkog Sveučilišta. Na popisu je i diplomirana kineziologinja Iva Ivšić, aktivistica udruge Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID), a u njoj je i Marina Ivandić, koordinatorica kvartovskih grupa Možemo! koja će svoja aktivistička iskustva, kažu iz platforme, usmjeriti prema unapređenju i povećanju dostupnosti javnih usluga te stvaranju socijalno i ekološki pravednog grada.

Tu je i povjesničarka umjetnosti Marta Kiš koja se niz godina bavi afirmacijom animacije i srodnih filmskih područja, ali i Svibor Jančić koji je također već bio u Skupštini, a malo je poznato, primjerice, da je i verificirani instruktor joge. Kolegica će im biti i Marijana Rimanić koja je diplomirala povijest umjetnosti i komparativnu književnost, a posljednjih se dana može vidjeti na pressicama Možemo! kao svojevrsna interna fotografkinja.

Tu su i Robert Faber, profesor na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta, gdje najvećim dijelom radi na poslovima vezanim uz eksperimentalnu psihologiju i biomedicinska istraživanja, ali i Jelena Miloš, aktivistica u području radničkih, ženskih i LGBT prava koju je u kampanji znao spominjati Zlatko Hasanbegović. U gradski će parlament i Marija Brajdić Vuković, sociologinja znanosti i tehnologije zaposlena na Institutu za društvena istraživanja, zatim Daniela Širinić, docentica na Fakultetu političkih znanosti, ali i Tomislav Domes, donedavni vijećnik Gradske četvrti Črnomerec te član Upravnog odbora Instituta za političku ekologiju koji je utemeljio Tomašević.

On je pak privukao pozornost medija jer je, kažu, sin Vlade Domesa kojeg je Franjo Tuđman imenovao pomoćnikom ministra Jure Radića u lipnju 1997. te odlikovao hrvatskim pleterom. Hoće li u sastavu biti promjena, ovisi o internom dogovoru, no prije svega treba sa SDP-om dogovoriti većinu jer trenutačno im nedostaje jedan vijećnik da bi je oformili.

