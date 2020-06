Na Jadranu za vikend napokon više stranaca nego domaćih turista

Turizam se polako zahuktava na svim poljima. Protekli vikend i prvi put nakon korone stranih je turista bilo više nego domaćih, a osjetno je (od)skočio i broj onih koji plaćaju smještaj u odnosu na goste koji su odsjeli u svojim kućama i stanovima za odmor.

U subotu je eVisitor registrirao 42.000 turista, čak 26.000 stranih, a 26.500 ih je plaćalo svoj boravak. Za vikend je, pritom, kampove i obiteljski smještaj izabralo oko 10.000 gostiju, a hotele 4000, a i dalje dominiraju Slovenci. U međuvremenu, počela je i kampanja The Vacation You Deserve Is Closer Than You Think u Sloveniji, Austriji, Njemačkoj, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj i Poljskoj. Kreiran je i novi promotivni video od 30 i 15 sekundi koji će se vrtjeti u svih sedam zemalja.

Hoćete li ljetovati ove godine na Jadranu? DA 70,77% +

NE 23,08% +

NE ZNAM JOŠ 6,15% +

- Prve su povratne reakcije na pokrenutu kampanju iznimno pozitivne te vjerujemo da će potaknuti goste s tržišta u okruženju da odmor provedu kod nas. Uz kampanju koju provodimo, partnerima, turoperatorima, agentima i turistima putem mreže naših predstavništva prenosimo najnovije informacije o mogućnostima prelaska hrvatske granice, spremnosti smještajnih objekata, epidemiološkim uputama ponašanja na plažama, bazenima i restoranima. Svaki dan polako budi optimizam i vjerujem da će turistički promet u lipnju, srpnju i kolovozu biti puno bolji nego smo se nadali na vrhuncu krize izazvane pandemijom - optimističan je direktor HTZ-a Kristjan Staničić.