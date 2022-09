Na društvenim mrežama širi se snimka mjesta prometne nesreće Zelenskog

U automobil ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog udarilo je privatno vozilo kad je bio na putu prema Kijevu. Njegov glasnogovornik Serhii Nykyforov naveo je kako on nije ozbiljno ozlijeđen, ali i to kako će se nesreća istražiti.

Na društvenim mrežama počela se širiti snimka mjesta nesreće. Napominjemo kako u ovom trenutku snimka nije neovisno potvrđena.

🇺🇦🏴‍☠️Footage from the scene of the accident with Zelenskiy in Kyiv is publish by UkroSMI



▪️According to reports, the collision of cars took place about 12 o'clock at night on Victory Square.



