Na adrese čak 378 vozača stigle policijske 'razglednice'

Na adrese više stotina vozača ovih su dana stigle prekršajne kazne zbog nedopuštene brzine koju su snimile fiksne kamere postavljene u deset kućišta na koprivničkom području.

Kamere su u funkciji tek mjesec dana. Kako su nam potvrdili u policiji, “od 15. listopada do 14. studenog fiksne kamere za nadzor brzine na području Policijske uprave koprivničko-križevačke snimile su 378 prekoračenja brzine”.

Dakle, svaki dan kamere u prosjeku snime 13 počinitelja prekršaja pa im na kućne adrese dostave snimku s prekršajnim nalogom. Teško je govoriti o tome koliki je to prihod za državni proračun, ali vjerojatno nije manji od desetak tisuća kuna.

- Najveće prekoračenje dopuštene brzine kretanja vozila utvrđeno je 20. listopada u 15.19 sati u Koprivničkoj ulici u Glogovcu kada se vozač motocikla kretao brzinom od 140 kilometara na sat. U toj ulici brzina je ograničena na 60 - otkrivaju u koprivničkoj policiji.

Za taj prekršaj predviđena je novčana kazna od 10.000 do 20.000 kuna ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana, zabrana upravljanja motornim vozilom do 12 mjeseci i šest negativnih bodova.