Muškarac po Zagrebu u kafiće ulazio sa zmijom oko vrata, osuđen je

Muškarac (33) koji je u više navrata u kafić dolazio s golemom zmijom oko vrata, proglašen je krivim. Naime, Općinski prekršajni sud u Zagrebu donio je odluku o tome da se muškarca iz Sarajeva proglasi krivim jer je po Zagrebu hodao sa zmijom za koju nije imao dokumente.

Kako se navodi u presudi, prvo je to učinio potkraj listopada 2022. godine u 19.30 sati na terasi kafića u Tomićevoj ulici u Zagrebu. Zatečen je kako tamo stoji sa zmijom Boa constrictor oko vrata.

Nakon toga je krajem siječnja 2023. godine u 17:25 sati okrivljenik držao zmiju u naručju u ugostiteljskom objektu Johann Franck na Trgu bana Josipa Jelačića.

S obzirom na to da nije imao dokaz o zakonitom podrijetlu zmije koja je zaštićena uredbom EU o zaštiti vrsta divlje faune i flore te uređenjem trgovine njima, osuđen je. U skladu s tim izrečena mu je novčana kaznu od 920 eura plus 13 eura sudskih troškova

Postupak je proveden bez nazočnosti i prethodnog ispitivanja okrivljenika jer se on nije odazivao na pozive.

Dodajmo da je zmija koju je nosi oko vrata velika neotrovna vrsta koja živi po Sjevernoj, Središnjoj i Južnoj Americi, kao i po nekim karipskim otocima. Izraste do šest metara.