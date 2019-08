UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE Čovjek izboden ispred ministarstva u Londonu

Jedan čovjek izboden je ispred ministarstva unutarnjih poslova u Londonu. Žrtva je zadobila ozljede opasne po život, a jedan čovjek je uhićen, piše RT.

Zgrada ministarstva je ograđena, a osoblje je ostalo unutra, javlja Independent.

- Policija je dojavu o napadu zaprimila oko 13 sati (po lokalnom vremenu). Dolaskom na adresu Marsham Street pronašli su muškarca koji je teško ranjen nožem - kazao je glasnogovornik policije.

- Vidio sam puno naoružanih policajaca koji su ušli u zgradu te ubrzo nakon toga izveden je muškarac s krvavom glavom koju je prekrivao zavojem. Bio je tih i hodao je na svojim nogama, bez tuđe pomoći - kazao je Gareth Milner, jedan od očevidaca za Sky News.

Slično je prozor opisao i drugi svjedok koji radi preko puta zgrade u kojoj se napad dogodio.

- Imao je samo hlače, gore nije imao ništa obučeno. Bio je prekriven krvlju i izašao je u pratnji policije i medicinskih djelatnika - kazao je.

Uhićenog se sumnjiči da je žrtvi nanio teške tjelesne ozljede, ali tek će istraga rasvijetliti okolnosti napada, poručili su iz policije.

Ispred zgrade trenutno se nalaze dva policijska vozila, i još nekoliko njih u blizini, piše Sky News.

Uskoro opširnije...

