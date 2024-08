Musk se oglasio nakon što se vođa Čečena snimao u Cybertrucku: 'To je nevjerojatno'

"Elone, hvala ti! Dođi u Grozni, primit ću te kao svog najdražeg gosta!", poručio je Ramzan Kadirov, zloglasni vođa Čečena, milijarderu Elonu Musku, nakon što je objavio snimku Teslinog Cybertrucka. Nije pojašnjeno kako je ovo vozilo, čija se cijena kreće između 75.000 i 90.000 eura, dospjela do Kadirova i Rusije. Na snimci se može vidjeti kako futurističko vozilo na krovu ima i strojnicu.

Nakon što su neki na društvenim mrežama pomislili kako je Musk poklonio Kadirovu vozilo, on se oglasio te takve navode oštro demantirao: "Jeste li ozbiljno toliko retardirani da mislite da sam poklonio Cybertruck ruskom generalu? To je nevjerojatno", poručio je Musk na platformi X. Uz to, mnogi su stali u njegovu obranu te isticali kako je Kadirov mogao vozilo kupiti i nabaviti na razne načine, a ne ga isključivo dobiti kao poklon od Muska.

Kadyrov said he received a Tesla Cybertrack from Elon Musk. He promised to send it to the "special military operation" zone and attached a machine gun to it.



"Elon, thank you! Come to Grozny, I will receive you as the most dear guest! I do not think that our Russian MFA will be… pic.twitter.com/m72fg2G2PU