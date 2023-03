Možemo! za koordinatore stranke izabrao Benčić i Tomaševića

Novo vodstvo će stranku provesti kroz “superizbornu” 2024. godinu. Uz Tomaševića i Benčić, kandidat za koordinatora Možemo! bio je i stranački član Velibor Zaninović. Osim koordinatora, na skupštini se biralo sedam članova Upravnog odbora te 30 članova Vijeća Možemo!, među kojima, po pravilu rodnog pariteta, trebaju biti najmanje četiri članice Upravnog odbora i 15 članica Vijeća. Novi članovi odbora su Danijela Dolenec, Jelena Miloš, Dušica Radojčić, Urša Raukar-Gamulin, Đuro Capor, Teodor Celakoski i Damir Bakić. Novo vodstvo stranke bira se na mandat od dvije godine. Sandra Benčić poručila je ranije danas na izbornoj Skupštini kako je "pitanje vremena kada će preuzeti upravljanje državom".

Posebna iznenađenja, kad je riječ o najvišim funkcijama u stranci, onima dvoje koordinatora, nisu se očekivala. Na jedno od ta dva mjesta je, naime, bila kandidirana Sandra Benčić , a kako Možemo! za ove pozicije ima i žensku kvotu, njoj je mjesto koordinatorice kao jedinoj kandidatkinji bilo zagarantirano. Za preostalo mjesto koordinatora natjecali su se pak zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i javnosti malo poznati Velibor Zaninović, koji je i sam unaprijed dao do znanja kako ne računa da će doista i biti izabran za najvišu funkciju u stranci. Pritom se požalio i na ograničen prostor za kritiku u Možemo! i poručio kako je kandidaturom zapravo samo želio postati vidljiviji unutar stranke. Iz svega toga unaprijed je bilo jasno da će strankom u idućem periodu upravljati dvojac Benčić – Tomašević, pri čemu su im prilike zadale i fokus – Sandri Benčić na nacionalnu politiku i Sabor, a Tomaševiću na Grad Zagreb, u kojem će uspješnost njegove vlasti biti mjerilo i za snagu stranke na nacionalnoj razini na parlamentarnim izborima iduće godine.

Benčić je procijenila da je samo pitanje vremena kada će Možemo! preuzeti upravljanje državom. – Poput izbornih uspjeha jednako su važni uspjesi širenja naših ideja. Naše ideje više nisu ideje margine ljevice, već su prepoznate i korespondiraju s potrebama većine ljudi u ovoj zemlji, što nam daje nadu da je velika promjenamoguća – poručila je Benčić.

Članovima stranke okupljenima na izbornoj skupštini obratio se i koordinator u odlasku Teodor Celakoski, koji se ovoga puta kandidirao tek za člana Upravnog odbora, što ne znači da će njegova utjecaj “iz sjene” biti išta manji od utjecaja koji je imao kao koordinator. Slično kao i Benčić, i Celakoski je istaknuo kako Možemo! nikada nije skrivao svoj zeleno-lijevi ideološki profil. Naglasio je, međutim, i da je stranka oduvijek htjela politiku okrenutu potrebama građana, bez obzira na njihov politički profil. – Naš zadatak nije samo maknuti HDZ vlasti, to je nužno i to ćemo napraviti. No naš zadatak je dugoročniji, moramo provesti viziju pravednog i održivog društva, teme zelene ljevice staviti u središte društvenog i političkog interesa – kazao je Celakoski.

Skupštini se obratio i Peđa Grbin, predsjednik SDP-a, s kojim Možemo! dogovara zajednički nastup na parlamentarnim izborima. – Vaš put bio je iznenađujući, iznenađujuće brz i uspješan. No s velikom snagom dolazi i velika odgovornost – istaknuo je Grbin i dodao kako je uvjeren da će SDP i Možemo! zajedno ostvariti nužne promjene u Hrvatskoj. Na izbornoj skupštini stranke u hotelu Dubrovnik sudjelovalo je oko 300 članova.