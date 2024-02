Možemo! primljen u EU zelene, sve otvorenije za vlast s pučanima

Europska zelena stranka na izbornom kongresu u francuskom Lyonu primila je jučer u punopravno članstvo hrvatsku stranku Možemo!, izabrala dvoje vodećih nositelja lista za lipanjske izbore za Europski parlament i općenito počela pripreme za te izbore. Zeleni vjeruju da u novom sazivu Europskog parlamenta mogu biti "neizostavni dio" koalicije koja će podržavati drugu Komisiju Ursule von der Leyen, što znači da su spremni na veliku koaliciju s europskim pučanima u Europi, ako je to jedini način da se nastavi Green Deal.

U Lyon stigli u najjačem sastavu

Mogućnost koju, čini se, načelno podržava i Možemo!, ali samo u Europi: kad ih pitate mogu li se zamisliti u vladajućoj koaliciji s HDZ-om u Hrvatskom saboru, odgovori vodećih ljudi koji su uime Možemo! putovali u Lyon bili su: "Ne, pa mi bismo implodirali kad bismo išli s HDZ-om" ili jednostavno: "Ne, nema šanse, nikad, ni u kojem slučaju."

Na sve ono što ih odbija kod HDZ-a podsjetio ih je i jučerašnji razvoj događaja oko prijedloga imenovanja Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika.

– Imam poruku za premijera Andreja Plenkovića. Ako je već išao igrati divlju kartu, kad ga već nije smetalo to što Turudić laže, je li se u ijednom trenutku pitao zašto Turudić laže? I bi li to mogao postati problem ne za Turudića, ne za opoziciju, nego za čitavo hrvatsko društvo, za koje je on kao premijer odgovoran? – komentirala je Sandra Benčić po izlasku iz kongresne dvorane u Lyonu ubrzo nakon što je završilo glasanje. Rezultat glasanja oduševio je možemovce, koji su u Lyon stigli u najjačem sastavu: Tomislav Tomašević, Sandra Benčić, Danijela Dolenec, Jelena Miloš, Gordan Bosanac, Teodor Celakoski… Rezultati su ih oduševili jer se stopostotna podrška pri glasanju o novim članovima rijetko bilježi, a oni su je zabilježili: 435 glasa za, nijedan protiv, šest suzdržanih.

Večer prije, u petak, na predstavljanju svoje stranke Tomašević i Benčić bili su prekidani čestim aplauzima praćenim povicima ushićenja. Tomašević je opisao kako su u četiri godine na izborima za gradonačelnika Zagreba "narasli s četiri na 45 posto" i kako su se na vlasti pokazali kao nepotkupljivi ("We are incorruptible"). U Hrvatskom saboru smo žestoka oporba ("fierce opposition"), rekla je Benčić. Ushićenje i pljesak u dvorani. Europskoj zelenoj stranci sviđa se sve što Možemo! radi, a sviđa joj se i činjenica da iz Hrvatske primaju novu stranku članicu koja je zaista na vlasti u glavnom gradu. Za razliku od ORaH-a, koji je ranije primljen u redove zelenih, ali u pridruženo članstvo.

– Odlučne promjene u pogledu financijske, upravljačke i društvene preobrazbe koje je stranka Možemo! napravila u Zagrebu i Pazinu u manje od tri godine jasno ukazuju na transformativnu snagu zelenih u Europskoj uniji. Drago nam je pozdraviti Možemo!, sada i službeno, kao punopravnu članicu Europske stranke zelenih – komentirali su Thomas Waitz i Mélanie Vogel, supredsjednici Europske zelene stranke.

Dio vlasti u sedam EU država

Zeleni su dio vlasti u sedam država članica EU: u Austriji, Belgiji, Njemačkoj, Irskoj, Latviji, Poljskoj i Španjolskoj. Njihovi gradonačelnici vladaju u nizu europskih gradova od Amsterdama do Lyona. Možemo! sebe vidi u lijevom krilu Europske zelene stranke. Možemovci su prije nekoliko godina naginjali i ideji da među europskim političkim strankama kojima se žele pridružiti odaberu Europsku ljevicu, a ne Europske zelene. Ali, na kraju je više od 90 posto članova Možemo! odabralo zelene. Zeleni izgledaju življe i relevantnije od europskih ljevičara, koji su oslabjeli i u Njemačkoj i drugdje, dijelom i zbog svojih tradicionalnih simpatija prema Rusiji.

U redovima europskih zelenih ima onih koji su ideološki i ekonomski krajnje lijevo, ali ima i onih koji se s ljevicom slažu po pitanju socijalne pravde, ali ne slažu kad je riječ o ulozi države na tržištu, oko čega su zeleni više ekonomski liberali.

Jedan od najglasnijih zagovornika koalicije zelenih s pučanima i podrške Ursuli von der Leyen u drugom mandatu na čelu Komisije je Belgijac Philippe Lamberts. Kad smo ga pitali zna li koliko je koalicijska suradnja nezamisliva iz perspektive hrvatskih stranaka koje pripadaju jednoj i drugoj grupaciji, pučanima i zelenima, Lamberts je samo odgovorio: "Ali, koalicije su uvijek s ljudima koji nisu kao vi."

