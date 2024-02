'Nikad u životu nisam se šminkala. Nakon što sam dala intervju za lokalnu TV, dobila sam pet stranica primjedbi...'

Kako su SDP-ovi letci postali taoci ljubavi stranačke mladeži kojoj je pripadao Mišel Jakšić, zašto ministar Oleg Butković najviše radi na dan izborne šutnje, kako je make-over pomogao Marijani Puljak da osvoji izbore, zašto je Sandra Benčić pored plakata za europske izbore hodala zatvorenih očiju i kako je Zvonimir Troskot španjolske agrume s kioska na Jarunu predstavljao kao neretvanske. Sve ovo, a još i ponešto saznali su oni koji su danas na Veleučilište Bernays došli poslušati panel raspravu "Političke kampanje – izazovi superizborne godine". Vrlo raspoloženi i poprilično simpatični, što im se ne bi uvijek priznalo, bili su sudionici rasprave, političari koje smo već pobrojali, a povod njihovih anegdota, ali i ozbiljnih savjeta o vođenjima političke kampanje bila je dodjela certifikata polaznicima druge generacije Političke akademije.

Kako je uopće došlo do pokretanja akademije, otkrio je dekan Bernaysa Damir Jugo koji je pojasnio kako su na veleučilištu još prije nekoliko godina došli do zaključka da pravih političkih akademija, osim onih koje djeluju unutar većih stranaka, jednostavno nema.

- Shvatili smo da postoji javni prostor za organiziranje takvog tipa edukacije, u kojem će kao predavači, a i kao polaznici, sudjelovati predstavnici svih političkih stranaka koji će dijalogom moći razmjenjivati vlastita iskustva - kazao je Jugo.

A s polaznicima političke akademije svoja su danas podijelili, kako su ih predstavili, Sandra Benčić, kojoj i Žera zavidi na broju "starki", Mišel Jakšić, kojem su uzori Tony Blair i Gerhard Schroder, Marijana Puljak, koja je Brucea Springsteena, na kraju, gledala u Milanu, Oleg Butković, koji uživa u boćanju i kartanju uz more, a najbolji je u beli te Zvonimir Troskot, najbolji plesač među političarima. Moderator i dugogodišnji političar Damir Jelić političare je najprije pitao o njihovim počecima.

Saborska zastupnica i koordinatorica Možemo! Sandra Benčić kazala je da nikad nije mislila da će se baviti politikom, iako se javnim politikama itekako bavila.

- Policies, ne politics, u terminološkom smislu. Prevagnula sam u trenutku prosvjeda "Hrvatska može bolje", kad je odbačena mogućnost da se kurikularna reforma provede. Bila sam na prosvjedu na trgu s djecom, Jura je imao tad dva mjeseca, Grga malo više od godinu dana i tada sam shvatila da je možda kasno za moju generaciju, ali za njihovu nije - ispričala je S. Benčić gdje joj se javila ideja da bi se mogla "baciti" u politiku. Zagreb je naš! 2017. ušao je u Skupštinu, 2019. je osnovan Možemo! koji za nekoliko dana slavi peti rođendan, a rezultatima koji su osvojen Zagreb i pozicija stranke u parlamentu, S. Benčić je zadovoljna.

Saborski zastupnik i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić počeo je, kako je pojasnio, još tamo 2001., 2002. godine, kad je imao 16 godina.

- Sve je tada bilo puno drukčije, politika je imala drugi okvir. Kao premijer pojavljuje se Ivica Račan, u Koprivnici Zvonimir Mršić koji je tad bio mladi lik, Milan Bandić je izniknuo, na televiziji smo gledali Blaira i Schrodera, a na krilima svega toga, mi smo se kao društvo okupili i učlanili u Forum mladih SDP-a. Romantika je već, doduše, nestala 2003. kad je SDP izgubio izbore, kasnije je Bandić izašao iz stranke, Blair i Schroder više ne inspiriraju. Ali to su tad bila takva vremena, nije se govorilo da su svi političari lopovi i da se ništa ne može promijeniti - kazao je Jakšić.

Saborskoj zastupnici Centra Marijani Puljak je, pak, "presudila" osnovna škola.

- Ja sam IT inženjer i 25 godina sam radila taj posao. U kvartu nismo imali školu i stalno smo oko toga se bunili, grintali u kafiću. I onda smo shvatili da moramo nešto poduzeti pa smo u rujnu 2008. organizirali prosvjed "Hoćemo školu". U 2010. se nas sedam iz kotara odlučilo da idemo na izbore i ja sam postala predsjednica svog kotara. Nismo mi tad mislili da je to politika, ali bio je početak. Naša tad nezavisna lista izašla je i 2013. na izbore za gradsko vijeće, 2017. smo poduplali mandate, a sad imamo i gradonačelnika. Devet godina je trebalo, ali 2017. se izgradila i škola - svoje političke početke pojasnila je M. Puljak, a na svoje osvrnuo se i potpredsjednik Vlade te ministar prometa Oleg Butković. Dvadeset je godina u politici, 11 je bio gradonačelnik Novog Vinodolskog, a posljednjih osam je ministar.

- Te 2004. želio sam raditi na Pomorskom fakultetu u Rijeci, ali politika je vukla. Živio sam u Novom Vinodolskom, gdje je vladala ljevica, a ja sam mislio da grad može bolje. Preuzeo sam gradski HDZ i 2005. pobijedio na izborima sa 17 glasova razlike i ti početci su bili teški jer događali su se oni u sredini koja HDZ-u nije sklona prirodno - objasnio je Butković, dodajući da mu je doba kad je bio gradonačelnik možda i najdraže jer prilika je to za osmišljavanje projekata za ljude s kojima živite.

"Najnoviji" političar među panelistima bio je saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot koji se na bavljenje ovim poslom odlučio 2018. nakon inicijative za promjenu izbornog zakona.

- Nisam imao iskustva u politici i nisam se time mislio baviti, ali iz današnje perspektive, sve je tome vodilo. Da se osvrnem na navod o najboljem plesaču među političarima; organizirao sam Fieste latine, prve plesnjake salse u Zagrebu, svaki mjesec na Stross je dolazilo 600-700 ljudi. Živio sam u Latinskoj Americi, znao njihov mentalitet i jezik i htio sam to spojiti s našim ljudima. Taj most između Hrvatske i iseljeništva uvijek sam nastojao biti i kroz Dinamo, kroz reprezentaciju, tako da sam s tim sentimentom predstavljanja rastao - rekao je Troskot, koji se prije panela prošetao i zgradom u Vukovarskoj 23 gdje je Bernays jer nekoć je ondje, kao revizor, radio u T-Mobileu.

Prisjetili su se i prvih kampanja na kojima su radili ovi političari pa je M. Puljak istaknula kako je njena bila za kotar, a nitko tko je na njoj radio, nije znao što kampanja, zapravo, jest. Tjedan dana prije izbora njena se ekipa susrela s Krešimirom Macanom.

- Pitao nas je koliko ćemo dobiti glasova. Mi smo, naravno, rekli "kako narod da" jer pojma nismo imali o istraživanjima niti o načinu na koji bi kampanja trebala funkcionirati. Gledali smo malo kakve nam brojke drugi predviđaju i to je to. Tu smo shvatili da moramo krenuti raditi, "sjeli" na telefone, zvali sedma koljena, sve smo aktivirali. I dobili četiri mjesta u kotaru - kazala je M. Puljak. Bez infrastrukture i novca u kampanju je krenula i Sandra Benčić 2017. sa Zagreb je naš!.

- Doslovce mjesec i pol prije izbora odlučili smo da ćemo izaći. Imali smo veliki broj ljudi, ali osim toga ništa. Međutim, vodila nas je energija, grupa entuzijasta koji dolaze na sastanke, ne osjećaju se članovima strake, ali žele promjene. Ljudi su, ovisno o struci, davali doprinos pa su dizajneri radili letke, dijelili su ih liječnici i doktori znanosti, glazbenici su se javili da imaju pjesmu, režiser da će nam napraviti spot, sve volonterski. Sad već imamo infrastrukturu i nešto novca, ali opet ćemo kampanju raditi na cesti, s puno volontera - kazala je S. Benčić. Sad već davne 2001. bila je prva kampanja Mišela Jakšić, točnije Zvonimira Mršića za Koprivnicu.

- To je bilo kao na maturalcu. I uvijek su najbolje kampanje kad je neki kombi ili karavan. Nas 12 tad je podijelilo letke u 12 tisuća kućanstava, hodali smo s Jupol kantama punih lijepila za plakate, trgali smo tuđe, popravljali ograde vrtića i škola, ma bilo je super - prisjetio se Jakšić.

Oleg Butković je, pak, istaknuo da mu je, u prvoj kampanji, najteže bilo pridobiti glasače ljevice.

- To je bio najveći izazov, kako pobijediti kao član HDZ-a u lijevoj sredini. Jer znao sam da svoje pristaše, članove imam, ali kako doprijeti do ljudi koji su tradicionalni glasači suprotne opcije. Na kraju sam to uspio, kasnije sam već u prvom krugu osvajao 75 posto glasova - kazao je Butković, koji se osvrnuo i na posjet tadašnjeg biskupa gospićko-senjskog Mile Bogovića Novom Vinodolskom.

- Dolazi biskup, ja ga čekam pred Gradskom upravom. A ovako sam nizak rastom, imao sam tad 25 godina, govorim ja njemu: "Biskupe, dobrodošli, ja sam gradonačelnik". On me pogleda, prekriži se i kaže: "Što je to došlo na ovaj svit da su dica postala gradonačelnici" - ispričao je Butković.

A "vatreno krštenje" imao je Zvonimir Troskot kojem je prva kampanja bila ona za zagrebačkog gradonačelnika.

- Teška je to bila situacije jer je Most 2017. ostao bez mjesta u Skupštini, a 2019. bez europarlamentaraca. Nas četvero tad je ušlo u stranku i diže se rejting, ali postavlja se nekoliko ciljeva. Da se Most makne od etikete provincijske stranke, da se napravi iskorak u glavnom gradu i da se u njemu postavi infrastruktura. To smo i uspjeli posložiti, broj ljudi u gradskim četvrtima i mjesnim odborima povećali smo za 300 posto, ali malo je tada bilo vremena da se ja isprofiliram kao kandidat te da se ostvare i drugi ciljevi.

Podijelili su političari i smiješne te pomalo apsurdne momente koje su doživljavali u kampanjama, za koje su svi redom istaknuli da je najvažniji rad na terenu i razgovor s ljudima. Bez toga, ništa.

- Prvog profesionalnog fotografa imali smo 2019. za europske izbore, a njegova ideja je bila da na plakatima moramo izgledati... pa, kao Angela Merkel, otprilike. Rukama i nogama sam se borila da nigdje ti plakati ne idu, a kasnije sam cijelu kampanju pokrivala oči kad bih pored njih prošla. Jer autentičnost je jako važna ljudima. Naravno, argumenti su bitni za konstruktivne rasprave, ali za dolazak do ljudi svakako autentičnost - kazala je S. Benčić pa dodala da upravo zato ne bi pristala ni na promjenu imidža, što joj znaju savjetovati.

Svoj malo jest "dotjerala" Marijana Puljak, kako je pojasnila.

- Kao što sam rekla, ja sam IT inženjer i nikad u životu nisam se šminkala. Kad je počela kampanja 2013. radila sam u banci i imala samo siva i crna odijela. Na lokalnoj televiziji dala sam tad intervju koji je i danas na YouTubeu i kad ga vidim, najradije bih ga obrisala, u kojem izgledam ispijeno, imam podočnjake, kratku kosu. Kolegica je tu snimku poslala tad rođaku koji je radio u PR-u, on mi je vratio pet A4 stranica primjedbi što i kako bih trebala, a ja sam inženjerski prošla svaku i "čekirala" je. Našla sam curu da me nauči kako se našminkati za plakate, frendica mi je rekla da odem "u Zare" po sakoe u boji, što se kasnije pokazalo i dobrim potezom. Bila sam kod frizera kod sebe u Splitu, Talijana koji se "priženio" i ima sina Jozu koji je tad bio mali. Pitao je moj frizer Jozu "znaš li tko je ovo", a dijete je reklo "to je ona u žutom sakou". A nosila sam ga na plakatu - ispričala je M. Puljak.

Zvonimir Troskot je, pak, na kiosku na Jarunu kupovao mandarine za koje su mu rekli da su neretvanske.

- Snimali smo spot i ja odvedem ekipu na taj kiosk, kao, tu kupujem neretvanske mandarine. Ja lijepo sve to prezentiram, kad mi dolazi gospođa koja ondje radi, pozove me sa strane i kaže: "šef se prepao, ovo su mandarine iz Španjolske" - prisjetio se Troskot anegdote iz kampanje, za koju kaže da je najbolja kad završi.

- Kad završe izbori, pa drugi dan stres kad se skine, nisi ni svjestan koliko ga je bilo - rekao je Troskot.

- Najbolji je dan kad još nisu bili izbori pa se ne stresiraš oko toga, a i kampanja je završila, nema više posla. Dakle, dan izborne šutnje - dodala je S. Benčić.

- Ma ja najviše napravim kad je šutnja - publiku na panelu izjavom je nasmijao ministar Butković, koji je rekao da je najbitnije za dobru kampanju da se unosi pozitivna energija. Što među ljude s kojima se ona radi, što među ljude čiji se glasovi traže jer to se prepoznaje. I on sam otkrio je anegdotu.

- U autu imam uvijek vezane kravate, a na početku nacionalne karijere imao sam crvenu za Istru, a plavu za Liku. Bio sam u Matuljima i nakon toga išao za Senj, samo šta sam zaboravio promijeniti kravatu, na što me, na kraju, upozorio moj tata, stari HDZ-ovac. Isto tako, išli smo jednom u Donji Lapac gdje nas je dočekalo petero ljudi jer jednostavno tamo puno ni nema stanovnika. Rekli su mi da njima treba tunel. Ja pitam kakav. Kažu oni, pa iz Donjeg Lapca na Udbinu. Pitam ja, koliko je to kilometara. Kažu oko, a oko šest. I sad, ne možeš im reći da tunel ne ide, ne možeš ni obećati da ide, još i dandanas me ispituju za taj tunel - ispričao je ministar.

A kako su letci ostali u automobilu tate jedne kolegice iz SDP-ove mladeži i zamalo upropastili izbore, otkrio je Mišel Jakšić.

- Mi smo bili mladi, radili smo nacionalnu kampanju. Treba dijeliti letke i kolega koji ih je trebao dovesti ne dolazi. Zovemo njegovu djevojku, s kojom je danas oženjen i imaju djecu, da bi ispalo da je ona u njegovu mobitelu našla poruke od neke druge gospodične i ne želi više imati s njim veze, a letci koje je trebao kolega dovesti u autu su tate kolegice koja je našla poruke. Ma šou - ispričao je Jakšić pri koncu panela na kojem su političari zaključili da bi se mladi itekako trebali uključiti u politiku jer upravo su oni ti koji će mijenjati svijet.

