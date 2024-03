Most objavio nositelje lista: 'Poslat ćemo HDZ u oporbu'

Most na parlamentarne izbore izlazi u svih 11 izbornih jedinica, a u utorak su u središnjici stranke predstavili nositelje lista te pozvali građane da glasaju za koaliciju s Hrvatskim suverenistima i Nezavisnom listom mladih jer su, kažu, jedina garancija da će biti na njihovoj strani.

"Čast mi je i zadovoljstvo stajati uz bok ovim ljudima", poručio predsjednik Mosta Božo Petrov okružen nositeljima lista za svih 11 izbornih jedinica u kojima izlaze u koaliciji s Hrvatskim suverenistima, Nezavisnom listom mladih i sestrinskom strankom u BiH – Hrvatskom republikanskom strankom.

Nositeljica prve izborne jedinice bit će Marija Selak Raspudić, drugu će predvoditi Nino Raspudić, na čelu treće je Željko Sačić (Suverenisti), četvrte Josip Skočibušić, nositelj pete je Marijan Pavliček (predsjednik Suverenista), šeste Nikola Grmoja, sedme Zvonimir Troskot, osme Marin Miletić, devete Miro Bulj, desete Božo Petrov dok će jedanaestu predvoditi Slavko Zovko.

"Kao što smo prvi predstavili program, koji hvale i analitičari, prvi od svih relevantnih stranaka danas predajemo svoje liste i predstavljamo nositelje u svih 11 izbornih jedinica, čime pokazujemo da smo snaga koja ne vodi računa samo o teritoriju RH nego i onoj Hrvatskoj koja je otišla van, dijaspori koju su otjerali", kazao je Grmoja, Mostov kandidat za premijera.

Naglasio je kako njima kampanja ne treba jer su njihov "rad, rezultati i činjenica da smo bili u ključnim trenucima ovog saziva Sabora na strani građana, suprotstavljeni HDZ-u, SDP-u i Možemo, dovoljni". Podsjetio je kako su i Most i Suverenisti tražili odgodu uvođenja eura i za vrijeme epidemije koronavirusa ustali u obranu ljudskih prava i sloboda. "I kada pričamo o korupciji i rijekama pravde, reći ću samo dvije riječi – čista voda. Voda koja čisti, razotkriva, pere. Niti jednu aferu SDP nije otkrio u protekle četiri godine, Most ih je otkrivao", poručio je.

Suverenisti: Glasajte za našu koaliciju, bit će vam zasigurno bolje

Nositelji njihovih lista, dodao je, dokazali su da imaju integritet, hrabrost, poštenje, odlučnost i znanje provesti željene promjene. "Ako je strankama centra i ljevice primarna borba protiv kriminala i korupcije, onda neka izvole podržati one koji su u tome najdokazaniji - naš program i našeg kandidata za premijera", istaknuo je Nino Raspudić i poručio građanima da s Mostom znaju na čemu su. Most je, dodao je, garancija protiv korupcije s jedne strane te protiv provođenja lijevih i globalističkih politika s druge strane.

Suverenisti Željko Sačić i Marijan Pavliček pozvali su građane da glasaju za njihovu koaliciju. "Zasigurno će vam biti bolje, mi smo ti koji vam nudimo promjenu, ali i zaštitu. Čista obraza izlazimo pred građane, jedina alternativa ovim istim politikama je ova koalicija Mosta i Suverenista", kazali su.

Miletić je izvijestio kako je prikupio 50.000 eura donacija od 1328 građana, koje je, istaknuo je, podijelio ljudima na svojoj listi. "Mostova lista za osmu izbornu jedinicu nikad nije bila jača, jedva čekamo izbore, uvjereni smo da će Most biti iznenađenje", naglasio je.

Pred građanima je jednostavan izbor između Mosta i Andreja Plenkovića te Zorana Milanovića, koji su sijamski blizanci, dodao je Miro Bulj. "Bili smo i ostat ćemo na strani građana, samo s nama mogu biti sigurni da će njihov glas biti prisutan u Saboru, da će netko braniti njihove interese i tražiti rješenja", zaključio je predstavljanje Petrov.

Grmoja: Most će HDZ poslati u oporbu

O broju mandata koji očekuju osvojiti u Saboru, nisu htjeli nagađati. "Most je sada na onim razinama kada je bio najveće iznenađenje u Hrvatskoj, a sada ne izlazimo sami nego u koaliciji", rekao je Grmoja uvjeren da će Most sastavljati novu Vladu.

"Most će HDZ poslati u oporbu, a ako u toj novoj konstelaciji Sabora postoji politička volja među sadašnjim oporbenim strankama za obračun s korupcijom, mogu podržati naš program i mene kao kandidata. Ako to ne žele nego inzistiraju da Hrvatsku ponovno vode oni koji su je doveli u ovo stanje, mi na to nećemo pristati. Nećemo dopustiti da se provode lijeve i globalističke politike te suluda woke ideologija", dodao je odgovarajući na pitanje koga vide kao partnera za sastavljanje Vlade.

