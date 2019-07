Most i udružena oporba traže očitovanje Ustavnog suda

Bez obzira na mišljenje Odbora za Ustav prema kojem se podnošenjem oporbenih zahtjeva za opoziv ministara nisu stekli uvjeti za sazivanje izvanredne sjednice Sabora, Most je danas u saborsku proceduru uputio zahtjev za opozivom ministra zdravstva Milana Kujundžića.

On je “preživio” prošlotjednu rekonstrukciju Vlade, iako se u javnosti već spominjalo ime osobe koja će ga zamijeniti, no u Mostu i dalje drže da on ne može biti ministar. Prema Ustavu i propisima, opoziv se mora raspraviti u roku 30 dana od dana njegova podnošenja, ali problem nastaje pozivanjem vladajuće većine na članak Ustava koji kaže da izvanredne sjednice može sazvati samo predsjednik države, predsjednik Vlade ili većina zastupnika u Saboru.

Ispostavilo se da osim zastupnika, različito tumačenje imaju i ustavni stručnjaci, pa tako Mato Palić kaže da se opoziv mora raspraviti unutar 30 dana, bez obzira na to što Sabor sad ne zasjeda, dok Sanja Barić govori o članku koji govori o tome tko može sazvati izvanrednu sjednicu. No i ona priznaje da su ustavne stanke u zasjedanju glupost, kao i da ostaje otvorena opcija prema kojoj predsjednik Sabora može uz prethodno pribavljeno mišljenje klubova zastupnika sazvati Sabor na izvanredno zasjedanje. Zbog ove dileme, Most je jučer Ustavnom sudu uputio dopis kojim traže njegovo tumačenje.

– Smatramo da je zaključak Saborskog odbora neustavan i zahtijevamo da Ustavni sud hitno i bez odgode izvijesti predsjednika Sabora o neustavnosti tog zaključka i da sazove sjednicu na kojoj će se raspravljati o povjerenju ministru zdravstva – rekao je Mostov zastupnik Robert Podolnjak. Sličan dopis Ustavnom sudu danas bi zajednički trebali podnijeti i oporbeni članovi Odbora za Ustav koji su glasovali protiv ovog, kako kažu, neustavnog mišljenja.