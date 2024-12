Moldavija: Ruski projektil je sinoć ušao u naš zračni prostor

Maia Sandu, predsjednica Moldavije, izjavila je kako je ruska raketa povrijedila zračni prostor Moldavije u noći 24. prosinca. "Dok naše zemlje slave Božić, Kremlj odabire uništenje – gađa ukrajinsku energetsku infrastrukturu i narušava moldavski zračni prostor projektilom – što su radnje koje jasno krše međunarodno pravo”, poručila je. Osim toga, istaknula je kako Moldavija osuđuje ove napade.

While our countries celebrate Christmas, Kremlin chooses destruction—targeting Ukraine’s energy infrastructure and violating Moldova’s airspace with a missile, actions that clearly violate international law. Moldova condemns these acts and stands in full solidarity with Ukraine.