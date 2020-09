Modni dizajner iz Srbije došao u županijski ured u Iloku i u hodniku izvršio veliku nuždu

U današnjem svijetu malo toga može iznenaditi ljude ali ono što se danas dogodilo u hodniku županijskog ureda u Iloku, gdje se nalaze i Uredi gradske uprave, svakako spada u rubriku – vjerovali ili ne.

Bio je to sve do 11.30 sati jedan sasvim običan radni dan. Negdje u to vrijeme u zgradu županijskog ureda ušli su muž i njegova supruga. Kako su nam prenijeli zaposlenici ureda radi se o poznatom modnom dizajneru iz Srbije S.V., koji je inače rodom iz Hrvatske, a koji je u skupocjenom automobilu došao do Iloka kako bi obavio neke poslove u matičnom uredu. I dok je supruga bila u uredu ovaj poznati dizajner izvršio je veliku nuždu u hodniku županijskog ureda i to točno ispred vrata matičnog ureda!!!

- Čovjek je obavio posao i iza sebe ostavio dvije hrpe. Bilo je odvratno. Otišao je potom u toalet, koji je također zaprljao, gdje se presvukao i otišao dalje do pošte svojim poslom. Koliko znam nitko ga nije prijavio, a vidjele su ga i neke radnice. Postoji i video snimak sa nadzornih kamera, rekao nam je jedan od zaposlenika ureda.

Dodaje kako je sa svime bila upoznata i supruga ali da ona niti jednom gestom nije odavala kako nešto zna. Čak je na konstataciju jednoga od zaposlenika, koji je ušao u matični ured dok je ona bila unutra, da je netko izvršio veliku nuždu u hodniku gospođa ostala mrtva hladna i bez ikakvih reakcija. Nakon obavljenoga „posla“ oboje su se okrenuli i otišli dalje bez ikakvoga pojašnjenja ili isprike.

Odmah potom angažirane su i radnice iz javnih radova koje su uz pomoć raznih kemijskih sredstava počistile za ovim dizajnerom. Kako od za mnoge od njih četvrtak, 17. rujna, ostat će zapamćen po jednom neugodnom događaju.