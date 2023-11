Mladi Riječani o slučaju trovanja: Mislio sam da se širi panika, a onda je došla potvrda...

Tema broj jedan danas u Hrvatskoj je slučaj trovanja od pića nakon koje je jedna osoba u Rijeci završila u bolnici s ozljedom jednjaka. Ulicama grada Rijeke brzo se proširila ova informacija, a još večer ranije društvenim mrežama su se širile upozoravajuće poruke i screenshotovi. Večernjakova reporterska ekipa prošetala je danas Rijekom i dobila puno reakcija građana na cijeli slučaj.

Bez obzira što nisu htjeli svi službeno razgovarati s novinarima, bilo je jasno da su svi upućeni i da su znali o kojoj se temi radi. Mlađi sugovornici su nam isticali da prvotno nisu mogli vjerovati u strašne fotografije i tvrdnje koje su se dijelile porukama na WhatsAppu i drugim društvenim mrežama.

- Dobio sam poruku još jučer kad je to krenulo, ali nisam se prestrašio jer generalno se na društvenim mrežama lako šire svakakve vijesti i točne i netočne, tako da pratimo službene objave nadležnih tijela i do tad apstiniram od tih proizvoda koji su navedeni - rekao nam je jedan mladi Riječanin. Upitali smo ga i da li sada očekuje i brzu istragu i objavu rezultata u javnosti.

- Službeni podaci su da je jedna osoba ozlijeđena, dakle, da je jedna bočica bila upitna. To je, dakle, suprotno onoga što se pisalo po društvenim mrežama, tako da treba pratiti službene vijesti i naravno da se očekujem da se rezultati te istrage očekuju u najkraćem roku - poručuje nam.

- Ako je istina, nevjerojatno mi je da se u proizvodnom procesu ili na bilo koji drugi način u originalnoj ambalaži to dogodi. Vidio sam gotovo svuda te poruke upozorenja. Dosta panično je izgledalo. Mislio sam da je pretjerano širi panika, ali onda je došla ta vijest iz riječkog KBC-a s potvrdom. I dalje mi je nevjerojatno da se tako nešto dogodilo - rekao nam je jedan drugi Riječanin kojeg smo zatekli u središtu grada.

Riječki kafići su i danas bili ispunjeni. Izgleda da su rijetki odustali od kave i druženja u kafiću zbog ovog incidenta, ali u kafićima na stolovima nismo vidjeli nijednu bocu Römerquellea ili Coca Cole.

- Ja sam to prvo čula jučer od prijatelja na kavi. Rekao mi je nemoj naručiti kolu ili Römerquelle ili bilo što slično. Vidjela sam te poruke na društvenim mrežama i to je sve što ja znam o tome trenutno - kaže nam jedna mlada Riječanka na Korzu koja je netom ranije sa sestrom bila na ručku. - Dobila sam poruku od četiri-pet ljudi, čak je i naša mama slala te screenshotove u našu obiteljsku grupu. Sada smo bili na ručku i nismo htjele naručiti ništa gazirano - dodala je njena sestra.

A odgovorile su i jesu li prestrašene zbog tih vijesti: - Pa iskreno nije, zato što inače ne konzumiram puno ta gazirana pića pa ih nije problem izbjegavati. Valjda se svatko može tjedan dana suzdržati od Coca Cole.

- Mene isto nije baš prestrašilo jer ne konzumiram to svakodnevno. Najčešće kad sjednem u kafić popijem kavu, ali da me šokiralo jest. Apsurdno mi je kako se tako nešto moglo dogoditi tako velikoj kompaniji. Zanima me što se dogodilo, zbog čega je došlo do toga i hoće li se to riješiti u skoroj budućnosti. I koji je uopće uzrok tome - zaključuju.