Mladenci od poklona 'zaradili' oko 2850 eura: Bili smo u potpunom šoku. Mislili smo da ćemo dobiti barem 10.000 eura

Svadba je jedan od najvažnijih dana u životu mladenaca, ispunjen snovima o savršenstvu. Mjeseci planiranja i nerijetko velike svote novaca ulažu se kako bi svaki detalj tog dana bio nezaboravan, a na Balkanu je običaj mladencima pomoći u financiranju svadbe pa se stoga u koverte stavljaju pozamašni iznosi kako bi se "pokrili" svi troškovi.

Međutim, ne prođe uvijek sve po planu. Jedna mlada je svoju priču podijelila na društvenim mrežama kada su se ona i suprug razočarali na svadbi. Naime, u vjenčanje su uložili više od 54 tisuće eura te su na svadbu pozvali 270 uzvanika. S obzirom na to da su organizirali luksuzno vjenčanje, očekivali su i pozamašne svote novaca u svojim kovertama.

Od poklona su 'zaradili' oko 2850 eura što nije dovoljno ni da se pokrije iznos od preko 3000 eura koji je mladenkina majka posudila novopečenom bračnom paru za organizaciju vjenčanja. Posudila im je novce uz uvjet da da dug bude vraćen do kraja mjeseca. "Bili smo u potpunom šoku i stvarno smo devastirani. Mislili smo da ćemo dobiti barem oko deset tisuća eura. Je li se to još nekome dogodilo i kako ste to preživjeli? To nas oboje stvarno izjeda žive i stvarno smo razočarani zbog toga" napisala je mlada.

Radi "loših" poklona morali su i otkazati medeni mjesec jer si više nisu mogli priuštiti karte za avion, a njihova svadbena drama je pokrenula lavinu komentara online. "“To je samo 11 eura po gostu, što je stvarno premalo, ali raditi vjenčanje koje si ne možete priuštiti nije pametno. I gosti imaju pravo poslati poklone kasnije, pa možda pričekajte prije nego što ih osudite" glasi jedan od komentara.

"To mi se čini malo, iskreno, iako također mislim da je trošenje 54 tisuće eura na vjenčanje suludo. Ali 50-100 eura po osobi za vjenčani dar prilično je standard u mojim krugovima, više ako se radi o užoj obitelji. Ipak, nikad nikoga ne bih posramio zbog toga" napisao je jedan korisnik X-a. A što vi mislite o tome? Koliko biste vi dali u kovertu na vjenčanju? Podijelite svoje mišljenje u anketi!

