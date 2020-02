Mlada žena odbacila Islam i slikala se u bikiniju pa dobila prijetnje smrću

Mlada žena iz Saudijske Arabije našla se na meti bijesnih nekadašnjih sugrađana nakon što je pobjegla u Kanadu, odbacila Islam i objavila fotografiju na kojoj sjedi na plaži u bikiniju. Rahaf Mohammed al-Qunun napisala je da je bijeg najbolji potez njezinog života jer je pobjegla od fizičkog, emocionalnog i verbalnog zlostavljanja svoje obitelji.

- Bila sam mjesecima zatvorena u kući. Nisam smjela voziti niti putovati, a prijetili su mi da će me ubiti ako nastavim sa školovanjem - pojasnila je djevojka koju je obitelj, kako navodi, sprječavala da živi. Na radikalan potez odlučila se dok je bila s obitelji u Kuvajtu, odakle se u zračnoj luci udaljila od roditelja i odletjela u Bangkok.

Congratulations. Rahaf Mohammed al-Qunun has gone somewhere for the right reason. Learn a lesson @IlhanMN @Ilhan Saudi teen throws off niqab and wears bikini to celebrate new life in Canada https://t.co/e2u9yzMuYB via @MetroUK