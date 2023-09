Mitovi iz Drugog svjetskog rata u koje se i danas može, a i ne mora vjerovati

Drugi svjetski rat donio je ogromna razaranja ali i desetke milijuna mrtvih na sve strane. U rat je bio uključen gotovo cijeli svijet i imao je ogromno značenje za poslijeratni svijet. Portal www.toptenz.net donosi deset mitova iz Drugog svjetskog rata u koje i danas možete vjerovati ali i koji nisu točni.

Poznato je kako su njemački vojnici pobjede ostvarivali blitzkriegom za koji se tvrdi da je bio nacistička službena vojna strategija. Međutim, ispostavilo se kako su i sami nacisti bili iznenađeni brzinom svoga napredovanja i uspjeha u Poljskoj i Francuskoj. I to ukazuje na to da su očekivali mnogo duže i teže kampanje nego što su zapravo dobili.

Tvrdilo se kako Europa nije imala šanse protiv dobro obučenog i opremljenoga Hitlerovog Wehrmachta u prvim godinama rata. Tvrdilo se i kako su Nijemci koristili najmoderniju tehnologiju toga vremena te da su sve zemlje sa zavisti gledale na njih. Ipak, stvarnost je, kako navodi www.toptenz.net, bila znatno drugačija jer zbog nestašica nafte i rezervnih dijelova, što se samo pogoršavalo kako je rat trajao, njemačke snage su se mnogo više oslanjale na marširanje, konje i druge tovarne životinje. U prilog tome govori i to da je prilikom napada na Francusku samo njihovih 16, od 135 divizija, bilo mehanizirano. U studenom 1943. godine mehanizirane su 52 od ukupno 322 divizije, a godinu dana kasnije samo 42 od 264 divizije. Treba znati i kako su saveznici u međuvremenu uživali gotovo punu mehanizaciju zbog obilja nafte, rezervnih dijelova, obučenih mehaničara i inženjera…

Tijekom Drugoga svjetskoga rata SSSR je izgubio najmanje 26 milijuna ljudi te su država koja je daleko najviše stradala. Portal podsjeća na priče kako su mase neadekvatno naoružanih seljaka gurani pred njemačke mitraljeze sve dok im nije ponestalo streljiva da se odupru. Navode i kako je brojčana nadmoć Sovjeta rijetko prelazila omjer 3:1 ali i da vojnici Crvene armije nikada nisu poslanu u borbu bez oružja. Pri tome su i učili iz svojih pogrešaka što se vidjelo tijekom rata.

Je li hladna ruska zima spasila SSSR? Naime, nacisti su bili nezaustavljivi što je u konačnici i dovelo do napada na SSSR koji je započeo u lipnju 1941. godine. Nebrojeno puta se pisalo o njemačkoj vojsci koja je krenula u rat tijekom zime, a pri tome su zaboravili ponijeti zimske jakne. Urednici liste navode kako su nacisti računali na snage Wehrmachta koji su poslije bitki u Francuskoj bili prekaljeni ratnici te da su računali da će kampanja biti gotova prije zime. U hladnoj ruskoj zimi nastradale su obje strane. Presudili su fantastični sovjetski otpor i činjenica da njemačka logistika nije mogla pratiti potrebe vojske na terenu.

Na listi je i mit kako se u filmovima često mogu vidjeti sovjetski časnici kako pucaju u svoje vojnike radi dezerterstva ili kukavičluka. S portala www.toptenz.net navode kako u svemu tome ima jako malo istine. Podsjećaju kako su postojali blokirajući odredi koji su imali naredbi da pucaju na svoje ljude kako bi se spriječilo njihovo povlačenje. Navode kako je oko 900.000 Sovjeta tijekom rata proglašeno krivima za kukavičluk od kojih je 422. 000 poslano u kaznene bataljune, a 436 000 je zatvoreno. Vrlo malo muškaraca je pogubljeno tijekom rata, a još manje na licu mjesta i bez suđenja.

Jedan od mitova Drugog svjetskog rata je i da je Njemačka pobjeđivala u ratu sve do 5. lipnja 1944. godine kada su saveznici se iskrcali na Normandiju te da je to preokrenulo rat koji je završio godinu dana kasnije. Portal www.toptenz.net ističe kako je to svakako bila velika stvar, jer je otvoren još jedan front, ali i da je studeni 1942. godine najbliži nekoj prekretnici. Naime, u tom mjesecu su Nijemci doživjeli neke uzastopne poraze od kojih se nikad nisu oporavili te da se stoga za Dan D može reći kako je ubrzao već neizbježnu savezničku pobjedu.

Tijekom Drugog svjetskog rata u slomu nacizma je SSSR odradio veliki dio borbi ali i unatoč tome se ne može reći kako su SAD i Engleska samo stajale po strani. Podsjećaju na savezničke blokade i bitke za Atlantik koje su uništile njemačku mornaricu. Tu su i kampanje strateškog bombardiranja tijekom kojega je razorena njemačka industrija ali i uništila moćni Luftwaffe. Isto tako zapadni saveznici su oslobađali goleme dijelove teritorija od Osovine i nanijeli joj ogromne gubitke te zarobili milijune ratnih zarobljenika. Također su spriječili Nijemce da se ikada u potpunosti koncentriraju na istočni front.

Jedan od mitova po navodima portala je i da je Njemačka umalo dobila Drugi svjetski rat atomskom bombom za koju je malo trebalo da je naprave. S portala podsjećaju kako Njemačka nikada nije dobila bombu kao i da je s odbacivanjem „židovske znanosti“, savezničkih sabotaža i nedovoljnih resursa nacistički atomski program bio u stanju mirovanja mnogo prije nego što je uopće i razvijena bomba. Tvrde kako ih vjerojatno niti atomska bomba ne bi spasila jer bi bilo potrebno više bombi da se SSSR, SAD i Engleska poraze. Pri tome Njemačka nije niti imala bombardere kojima bi mogli to napraviti.

Poslije rata govorilo se i kako su svi nacisti bili zli ali da je najgori bio SS koji su odgovorni za mnoge od njihovih najgnusnijih zločina. Prema tim pričama obični vojnici Wehrmachta izbjegavali su takvo ponašanje i samo su pokušavali voditi rat. Prema navodima portala www.toptenz.net to je takozvani mit o “čistim rukama”, a skuhali su ga generali Wehrmachta nakon rata kako bi se oslobodili odgovornosti za nebrojene zločine. Ističu kako za Hitlerovu Njemačku masovna ubojstva nisu bila samo slučajni nusprodukt njihovih osvajanja nego da je to bila cijela poanta te da su se njemački vojnici borili za genocid i da su to oni znali.

Jedan od ratnih mitova Drugog svjetskog rata je i da je Njemačka mogla pobijediti. Urednici portala jasno tvrde da Njemačka nije mogla pobijediti u Drugom svjetskom ratu. Prema njihovim navodima Njemačka nije izgubila jer je griješila pa stoga nije mogla pobijediti. Izgubila je jer je bila brojčano nadjačana, naoružana, industrijalizirana i bez goriva.

