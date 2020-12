Mislile da su našle fosil, iznenadile su se kad je eksplodirao u kuhinji

Majka i kćer iz Velike Britanije pamtit će do kraja života šetnju na lokalnoj plaži u Kentu kad su nabasale na granatu iz Drugog svjetskog rata koja je pak eksplodirala u njihovoj kuhinji kad su krenule detaljnije istraživati što je to. Naime, one su mislile kako je granata ustvari fosil ili pak stara kost.

- Objavila sam slike na stranicama koje se bave arheologijom i fosilima i nitko nije ni sugerirao kako bi to mogla biti granata. Jedna žena mislila je kako to izgleda kako kitova bljuvotina, te je navela kako bi to mogla saznati tako da je bocnem s užarenom iglom. U slučaju da je kitova bljuvotina, trebao se pojaviti bijeli dim - ispričala je 38-godišnja Jodie Crews za medije.

Ona i njezina kćer Isabella doživjele su iznenađenje života kad se granata zapalila usred dnevnog boravka njihova doma. Djevojčica je vrisnula i izletjela van iz kuće, dok je majka zapaljenu granatu bacila u sudoper u kuhinji.

- Prva pomisao mi je bila spasiti svoju kćer, potom kuću te naše kućne ljubimce. Kako je Isabella bila sigurna u vrtu, otrčala sam na kat po naše mačke i zgrabila naša dva psa - ustvrdila je.

U međuvremenu, njihovi susjedi su priskočili u pomoć i nazvali vatrogasce. Granata iz Drugog svjetskog rata izgorjela je u sudoperu, ali je otopila okvir prozora i napunila kuću s dimom.

- Vatrogasac je bio taj koji nam je rekao kako je to bila granata, te da inače granate imaju zaštitni sloj oko sebe. Isabella je tražila detektor metala za Božić, no mislim da će umjesto toga dobiti Nintendo Switch. Sigurnije je - ustvrdila je majka.

