Mirovinski dodatak na djecu dobilo 75.000 žena, da se primijeni na sve, bilo bi ih još 350.000

Predsjednik Vlade Andrej Plenković najavio je da će podebljati majčinski mirovinski staž sa šest mjeseci na godinu dana za svako rođeno dijete koji dobivaju žene kod odlaska u mirovinu. Dio je to buduće strategije koja tek mora proći javnu raspravu, nakon koje slijedi promjena zakona te još nema informacija kada će se novo pravo moći konzumirati.

Godina 2025. čini se najrealnijom, a povećanje majčinskog dodatka moglo bi biti jedno od obećanja koje će se naći u HDZ-ovu izbornom programu. Takozvanu majčinsku mirovinu prima 75 tisuća žena koje su otišle u mirovinu nakon 2019., kada je to pravo prvi put uvedeno. Točnije, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ističe da su "na dan 4. prosinca 2023. evidentirana 74.992 korisnika mirovine kojima se u ukupni mirovinski staž za određivanje mirovine dodaje i razdoblje od šest mjeseci za svako rođeno ili posvojeno dijete".

Primjena od 2025.?

Još nema informacija hoće li majčinski dodatak (odnosno roditeljski dodatak ako ga koriste očevi koji su bili na porodiljnom dopustu) biti univerzalno pravo, no, po svemu sudeći, država ovoga puta nema namjeru zaobići žene koje su otišle u mirovinu prije 2019. godine. Prema procjeni umirovljeničkog sindikata (SUH), dodatak za djecu moglo bi dobiti do 350 tisuća žena umirovljenih u ranijem razdoblju te bi im djeca mogla donijeti od 12 do 30 eura dodatka na mirovinu po djetetu.

– Podatak koliko takav dodatak iznosi ne može se precizno iskazati jer je isti sastavni dio izračuna mirovine i za svakog korisnika je različit. Osim staža, u formuli za izračun mirovine koriste se i drugi faktori, kao što su polazni faktor i osobni bodovi dobiveni prema prosjeku plaća svakog korisnika zasebno – ističu u HZMO-u.

Saborski zastupnik Silvano Hrelja kaže da je i 2019. godine tražio da se dodatak za djecu odmah primijeni na sve majke, no, dodaje, "tada nije bilo ni novca ni političke volje da se to učini". Postojalo je mišljenje u Vladi da se ne mogu donositi zakoni s retroaktivnom primjenom, no od toga se odustalo već ove godine kod obiteljskih mirovina jer su pravo na drugi dio mirovine ostvarili postojeće udovice i udovci. Njemačka je nedavno povećala majčinsku mirovinu na dvije i pol godine po svakom djetetu i to pravo retroaktivno primijenila na sve žene.

Djeca ne smanjuju zakonsku dob žena za odlazak u mirovinu pa će iduće godine one morati imati 33 godine i 6 mjeseci staža da bi otišle u punu starosnu mirovinu, no za prijevremenu starosnu im uz toliki staž treba 58 godina i šest mjeseci. Sve do 2030. radni vijek žena produljivat će se po tri mjeseca svake godine sve dok se ne izjednači s muškarcima, što znači da će od 2030. i žene u punu starosnu mirovinu sa 65 godina (uz minimalnih 15 godina staža) ili sa 60 u prijevremenu ako imaju 35 godina staža.

Staž za djecu dodaje se na već ostvareni staž, a koliko će koja majka dobiti, ovisi prije svega o njezinoj plaći i ostalim uvjetima. Po sadašnjim uvjetima, nijedna majka ne može dobiti manje od šest eura dodatka na mirovinu po jednom djetetu. Ako je cijeli radni vijek radila za prosječnu plaću, dodatak po djetetu mogao bi se trenutačno kretati sedam do osam eura. Povećanjem dodatka na godinu dana taj će se iznos udvostručiti. Naša je procjena da će državu ove godine majčinski dodatak stajati oko sedam milijuna eura. No, njegovim bi se proširenjem na sve majke u mirovini i povećanjem dodatka na godinu dana po djetetu godišnji trošak mogao popeti na 72 milijuna eura.

Žene smanjuju zaostatke

Hrvatska ima oko 660 tisuća umirovljenica, a najbrojnije korisnice starosnih mirovina primaju oko 425 eura mjesečne mirovine. Muške su mirovine oko 50 eura jače od ženskih, no i prosječni radni vijek ranije umirovljenih muškaraca je oko tri godine dulji od radnog vijeka žena. S vremenom će se ta granica izgubiti. Za osobe koje su ove godine prvi put otišle u mirovinu razlika se smanjila na samo šest eura u korist muškaraca, pa ove godine umirovljeni muškarci imaju 474 eura prosječne mirovine, a žene 468 eura. Ujednačavanje je dijelom posljedica dodatka za djecu, ali i činjenice da žene sad rade dulje od prethodnih generacija te ove godine imaju samo godinu dana manje staža od muškaraca.

