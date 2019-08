Ministrica Divjak o uhićenom fizičaru: 'Zaletio se u mene vičući i prijeteći'

Nakon što je prije nekoliko dana uhićen teorijski fizičar Boris Ivetić koji je proveo ljeto ispred Ministarstvom znanosti i obrazovanja prosvjedujući zbog stanja na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, o slučaju se oglasila i resorna ministrica Blaženka Divjak.

Policija je objavila nakon uhićenja kako je Ivetić uhićen na temelju članka 6. iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. On je odveden Prekršajni sud pa u Remetinec. Ministrica Divjak kao i njezin savjetnik pozvani su očitovati se o slučaju na Prekršajnom sudu.

Divjak je kazala za N1 kako je Ministarstvo kada je dobilo zahtjev za odštetu u iznosu od 5 milijuna kuna, utvrdilo kako to nije vezano uz djelokrug Ministarstva znanosti i obrazovanja i kako oni to ne mogu ispuniti.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

- On to nikako nije mogao prihvatiti. Rekao je da će prihvatiti ako ja sazovem konferenciju za medije na kojoj ću reći da je on najbolji mladi fizičar, na što ja naravno nisam mogla pristati. Pokušali smo osigurati njemu pravo na prosvjed. No, u jednom trenutku je to prevršilo svaku mjeru. Obavijestili smo policiju prošli petak", ističe Divjak.

- Kada sam ulazila u zgradu dobacivao je i bio vrlo neugodan. Kada sam pokušala pomaknuti transparent, zaletio se na mene vičući i prijeteći, izjavila je resorna ministrica.

A n a pitanje jesu li opravdani Ivetićevi zahtjevi za odštetu, Divjak je kazala: "To je nešto što je u nadležnosti inspektorata rada, a inspekcija nije utvrdila nepravilnosti".

- Mi smo pokušali pomoći u najboljoj vjeri. Pokušali smo mu osigurati i prostor da obavijesti javnost o tome, ali sada je sve na pravosudnim tijelima, dodaje ministrica, piše N1.