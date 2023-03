Ministar Piletić: Zbog slučaja iz Zambije mijenjat ćemo zakon, uskoro ide u saborsku proceduru

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić gostovao je u emisiji N1 'Točka na tjedan s Natašom Božić. Komentirao je promjene u statusu roditelja odgojitelja, Zakon o osobnoj asistenciji, a i slučaj posvajanja djece iz Konga zbog čega se osmero Hrvata našlo pred Zambijskim sudom.

Piletić je kazao da iz Zambije nema novosti, te ponovio da je u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i uprave detektirana "praznina za posvojenje iz trećih zemalja". Naime, posvojenja unutar RH te unutar zemalja koje su potpisale Hašku konvenciju strogo je reguliran, no u posvojenjima iz tzv. trećih zemalja "jasno je da sustav socijalne skrbi dosad nije bio uključen" komentirao je, ističući da je to nešto na što je on opetovano ukazivao.

"Mi kao država i društvo ne možemo imati dvostruke kriterije za posvojenje, neovisno o tome otkud djeca dolazila, a posebice ako je to iz onih tzv. trećih zemalja, u ratnim sukobima, gdje su djeca izložena riziku gladi i raznim bolestima" rekao je Ministar. Objasnio je da je cilj Ministarstva u potpunosti izjednačiti posvojenja iz trećih zemalja s posvojenjima unutar zemalja potpisnica Haške konvencije.

Kako bi se približili tom cilju, Piletić je kazao da uskoro u saborsku proceduru idu izmjene Zakona o međunarodnom privatnom pravu. "Dosad je bilo regulirano priznanje stranih sudskih odluka, da sud koji dobije stranu odluku neovisno o zemlji, mora provjeriti jesu li posvojitelji upisani u registar potencijalnih posvojitelja pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad. Ako jesu i sud prizna stranu sudsku odluku da pravomoćno rješenje dostavi i nama u Ministarstvo, a Zavod za socijalni rad, bivši centri imali bi mogućnost mentoriranja, podrške obitelji kao što to čine šest mjeseci nakon domaćih posvojenja" otkrio je Ministar.

Dodao je kako za posvojenu djecu koja su već u Hrvatskoj nema straha, jer se radi o građanima Hrvatske koji imaju sva prava. Revizija njihovih slučajeva nije moguća jer ne postoji pravomoćna presuda koja bi bila temelj za reviziju, pojasnio je Piletić.