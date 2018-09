Pupovac: Jeste li me ikad čuli da sam rekao da je Hrvatska ustaška država?

Gost emisije "Nedjeljom u dva" bio je predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac. .

Urednik i voditelj Aleksandar Stanković rekao je kako je Pupovac 1991. godine bio u Hrvatskoj te da je u povodu pokušaja otcjepljenja Krajine rekao da je to suicidalni cilj te se zauzimao za Hrvatsku u Haagu. Upitao ga je zašto to ne naglašava, je li mu to ispod časti?

- Ispod časti mi je da pomislim da ja moram nabrajati što sam učinio za zemlju u kojoj živim i za narod kojem pripadam. Ljudi koji nisu pokazivali ničim da žele zlo svojim susjedima i svojoj zemlji, samo zato jer su ih držali taocima nečije politike, kao što se mene pokušava držati taocem nečije politike. To je sramna epizoda. Postoje gradovi uz koje sam vezan i koje volim. Postoje ljudi koji misle da ako imaš državu i javnost i moć, policiju, državno odvjetništvo, medije, da možeš sve proglašavati neistinom i istinom ono što je daleko od istine. To neće daleko doći, to nije povijest. Oni koji misle da će izbrisati sjećanja onoga što se događalo ljudima koji su ostajali bez posla i stanova, unatoč tome ne smatraju da se ne moraju boriti za svoju zemlju i da su manji patrioti. Morali su bježati iz svojih domova... - rekao je Pupovac.

Na pitanje zašto se ne odredi prema Vučićevom govoru u Baškoj Palanci odgovorio je:

- Jeste li ikada mene čuli da sam ja rekao da je Hrvatska ustaška država? Pročitali ste moju izjavu koja je uslijedila nakon što se napad na mene smirio. Kada bismo mi u Hrvatskoj imali drugačiji odnos prema činjenici da je iz Hrvatske protjerano oko 250 tisuća Srba do 1995., onda bi moj odgovor bio jednostavniji. Da se pravimo kao da se to nije dogodilo ili da se dogodilo samo njihovom krivocom, onda bi moj odgovor bio jednostavan. Kada imate jedan egzodus od kojeg se Hrvatska nikada neće oporaviti i kada znam kako i zašto je do toga došlo i tko je sve iskazivao želje da do toga dođe onda biste trebali razumjeti da ja nisam u istoj poziciji. Ja nisam i ne bi rekao to što je Vučić kazao. Za tu činjenicu što su Srbi morali otići iz Hrvatske, odgovorni nisu samo na jednoj strani i to čini kompleksnijom cijelu situaciju - rekao je Pupovac.

Upitan da kaže što je za njega patriotizam - rekao je da "ima različitih definicija i situacija.



"Mislim da je nama u Hrvatskoj jako dugo nakon prestanka rata primarno jačanje ustavnog partiotizma, poštivanje vlastitog Ustava, njegovih vrijednosti, pravila, zakona koji iz njega proizlaze, uzusa koje ljudi trebaju slijediti i kad ne znaju sasvim što piše u Ustavu i zakonu ali smo naslijedili od starijih i od predaka bez obzira kroz koji sistem prolazili - neki sistem koji možemo u cjelini nazvati Ustavnim patriotizmom koji se u ratnim, kriznim vremenima može poremetiti, može nestati, može ga se zamijeniti nekom drugom vrstom patriotizma, koja baš i ne mora biti, u najboljem smislu te riječi, pravi, istinski patriotizam koji uključuje sve, koji mogu svi slijediti, i koji sve obavezuje i nema jednih koji mogu reći da su više, a drugi da su manje", rekao je.

Na pitanje smeta li ga što svako malo, jednom dijelu javnosti, teba dokazivati svoju lojalnost zajednici u kojoj živi, odnosno državi u kojoj živi – odgovorio je da nema tu potrebu.

Na pitanje Aleksandra Stankovića stoji li još uvijek iza svoje izjave da, kada je Andrej Plenković dolazio na mjesto premijera, izjavio da novog premijera treba platiti suhim zlatom, Pupovac je odgovorio:

- U vrijeme kada je Hrvatska bila suočena s destruktivnim stanjem politike, kada je zemlja bila podijeljenja na tabore i neke grupacije su prozivane neprijateljima naroda, dolazak umjerenog i demokršćanskog političara tada je zvučalo kao dobro rješenje.

U Ime obitelji smatra da sami dodjeljute sredstva Srpskog narodnom vijeću. Jeste li u sukobu interesa, upitao je Stanković svog gosta.

- Ja sam jedan od rijetkih zastupnika koji se izuzima o odlučivanju raspodjele novca baš zato kako mi nitko ne bi mogao prigovoriti da sam u sukobu interesa. Tadašnja Vlada Tihomira Oreškovića uvjetovala je naše financiranje ako ih ne podržimo. Odbacili smo to i činjenica je bila da smo jedva opstali. Funkcionirali smo na posuđenom novcu ili od donacija. Borimo se sada da sve bude transparentno, pojasnio je Pupovac.

"Srpsko narodno vijeće daje različite vrste pomoći siromašnim ljudima, odvajamo godišnje poprilična sredstva i pomažemo na terenu. No to nije rješenje. Te su akcije izraz humanosti, ali treba problem rješavati sustavno i institucionalno. Nemamo podatke točno koliko je takvih potrebitih ljudi. I da ih je deset, to je previše."

