Milinović: Pobjeda u Ličko-senjskoj županiji početak je promjena u Hrvatskoj

Nositelj kandidacijske liste grupe birača Darko Milinović na predizbornom skupu u Gospiću u srijedu navečer je rekao da će ta lista pobijediti na nedjeljnim izvanrednim izborima za ličko-senjsku županijsku skupštinu, a kako je naglasio "ta će pobjeda biti početak promjena za cijelu Hrvatsku". U domoljubnom ozračju, s pjesmama, ovacijama u kino dvorani u Gospiću, ispred više stotina okupljenih počeo je i završio predizborni skup Darka Milinovića, odnosno liste grupe birača čiji je on nositelj.

„U nedjelju će kroz Darka Milinovića oči Hrvatske biti uprte u vas jer birate između mene, koji živim ovdje, i Marijana Kustića (HDZ) koji živi u Zagrebu, između onih koji biraju Istanbulsku konvenciju i nas koji ne biramo roditelja jedan i dva, već obitelj, oca i majku; između onih koji brane i nas koji podržavamo slobodne prosvjede u Vukovaru, između onih koji brane referendume i naroda koji odlučuje, koji bira", rekao je Milinović, koji je župan Ličko-senjske županije.

Kako je istaknuo, u nedjelju se kreće u promjenu Hrvatske. Mi ne biramo Istanbulsku Hrvatsku, mi biramo "demokršćansku, katoličku, onakvu o kakvoj nas oci biskupi uče, kako nas Crkva u Hrvata uči i uvjeren sam da će ponosni hrvatski narod odabrati katoličku Hrvatsku, jer mi to jesmo", rekao je Milinović.

U petak se autobusima iz raznih gradova dolazi na predizborni skup HDZ-a u Gospić

Govoreći o predizbornom skupu HDZ-a u petak, Milinović je rekao da na taj skup u sportsku dvoranu po naredbi dolazi tisuću ljudi autobusima iz raznih gradova, da bi pokazali snagu HDZ-a, jer, kako je ocijenio, "ne može više domaći HDZ sam popuniti dvoranu, kao nekad."

„Sada imamo najezdu ministara u Liku, a HDZ će ipak imati najgori izborni rezultat ikad, što nam nije drago, ali nismo mi za to krivi," rekao je Milinović i glasno upitao s govornice predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića je li mu sada žao što je iz HDZ-a izbacio Darka Milinovića. Uz ocjenu da ovi izbori nisu trebali, rekao je kako će oni pokazati da će to biti najbolji rezultat za „nesalomljivu kičmu ponosa“, i to kandidacijsku listu na kojoj je 26 HDZ-ovaca, za koju je potpise dalo 2022 HDZ-ovaca.

Desetak je kandidatkinja i kandidata iz svih dijelova Ličko- senjske županije izrazilo je ponos što su na listi koju predvodi Darko Milinović, dok su za kandidate HDZ-ove liste govorili da su dodvirice i marionete centara moći izvan županije, da su političari u tranziciji koji ne rade za boljitak Županije.

Tako je kandidatkinja Ana Manjerović rekla da su bili ponosni na Milinovića kad je bio ministar zdravstva, kad je bio potpredsjednik Vlade, saborski zastupnik, ali da su ponosni na njega i sada i da će s njim na čelu u nedjelju pokazati Zagrebu da „čestiti i prkosni Ličani mogu sami sobom upravljati“. Darko Milinović je govor zaključio riječima kako je ponosan i na Hrvatsku, ali da je treba mijenjati, pozvao je sve građane da mu daju glas u obećao je da ih neće iznevjeriti.

