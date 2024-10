Milijuni eura na računu Kali Sare: Je li ovaj čovjek neformalni šef Saveza Roma u Hrvatskoj?

Austrijska, bugarska, njemačka, poljska, romska, rumunjska, rusinska, ruska, turska, ukrajinska, vlaška i židovska. Tih dvanaest nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru predstavlja jedan čovjek – Veljko Kajtazi. Pogleda li se njegova službena web-stranica, vidjet će se uglavnom vijesti koje se tiču romske nacionalne manjine. "Pravi čovjek za nas", njegov je izborni slogan s kojim je u svibnju uspio izboriti novi, peti saborski mandat, osvojivši 3000 glasova od 4900, koliko je bilo birača, unatoč "pokretu otpora" u Međimurju, gdje živi najviše Roma u Hrvatskoj, službeno 6964, a neslužbeno više od 10.000. Prema popisu stanovništva iz 2021., u cijeloj državi živi 17.980 Roma, no prema procjenama Ureda za nacionalne manjine vjerojatnije je da ih je između 30 i 40 tisuća. Više od pobune u Međimurju Kajtazija je pogodio udarac koji je stigao iz Saveza Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara, koji je osnovao 2007. godine. Kali Sara ili Sveta Sara romska je božica sudbine, plodnosti, zaštite i moći... Početkom ovog mjeseca skupština te nevladine udruge izbacila ga je iz članstva zbog nasilja nad predsjednicom Saveza Roma Suzanom Krčmar. "Više nije počasni član i više ne može koristiti prostor za rad u SRRH Kali Sara", piše u obrazloženju u kojem se ujedno poziva sve žene žrtve nasilja neka prijave nasilje policiji i drugim "relevantnim institucijama". Taj slučaj istražuju policija i DORH, no sve su glasniji pozivi "relevantnim institucijama" da istraže i financijsko poslovanje Kali Sare te samog Kajtazija koji je formalno u toj udruzi bio samo počasni član, iako se na svim javnim događanjima pojavljivao u pratnji predsjednice Krčmar. Kajtazi je optužbe o nasilju odbacio. Kali Sara godišnje raspolaže s nekoliko milijuna eura, a najviše novca stiže joj iz državnog proračuna. Koliki je zapravo Kajtazijev utjecaj na raspodjelu tog novca o kojoj tisuće drugih udruga registriranih u Hrvatskoj mogu samo sanjati?

– Svi dobro znaju, i djelatnici Kali Sare i njegovi suradnici, da je Kajtazijeva bila zadnja. Naravno da on nije samo običan počasni član. Bez njega teško da se moglo nešto odlučiti – kaže nam Matjaš Oršuš, predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Međimurske županije, koji je s Elvisom Kraljem u srpnju prošle godine izašao iz Kali Sare.

Tako tvrde oni, no Kajtazi je tada u priopćenju za javnost naveo da "Matjaš Oršuš i Elvis Kralj, zbog neispunjavanja dogovorenih obaveza, propuštanja važnih sastanaka te vrijeđanja i nepoštovanja članova i vodstva Saveza Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara, više nisu njegovi suradnici".

– Mi smo njega sami napustili jer smo vidjeli da ne idemo u dobrom smjeru i da se sredstva putem Kali Sare usmjeravaju u druge županije. Nama sigurno nisu prioritet Europski sportski centar u Istri i Kajtazijevi spomenici. Ovo je već peti njegov mandat, a u Međimurju nismo dobili ono što smo dogovorili, a to je da se u svim romskim naseljima uvedu struja i voda te urede ceste. Ono što on govori da je napravio za Rome u Međimurju nije istina. Nije to napravio on, nego Vlada, ministarstva i županija. Bijelu tehniku koju smo dobili, dobili smo od Vlade, a ne od Kajtazija i Kali Sare – kaže Oršuš. O optužbama S. Krčmar kaže da kao predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine osuđuje svako nasilje, no misli da bi predsjednica Saveza Roma trebala dati ostavku. Nije, tvrdi Oršuš, znao da Savez Roma raspolaže silnim milijunima eura. On je, ističe, kao zaposlenik Kali Sare dobivao oko 600 eura mjesečno i imao pokriveno zdravstveno osiguranje, ali sve je to ostavio jer se želi boriti za Rome u Međimurju. I vijećnik romske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji Elvis Kralj smatra da je Kajtazi imao glavnu riječ u Savezu Roma.

– Sama činjenica da je on tamo imao ured i naređivao predsjednici i svim zaposlenicima dovoljno govori u prilog tome da je ipak on bio glavni utjecajni šef. Dobivao je novac od Vlade i raznih ministarstava, za to se zna. On svojim glasom drži većinu Vladi u Hrvatskom saboru. Većina općina u Međimurju nema toliki proračun kao što ga ima Savez Roma – napominje Kralj koji, kao i Oršuš, smatra da bi Suzana Krčmar morala dati "moralnu ostavku" na mjesto predsjednice.

Kajtazi je rođen 1960. u Kosovskoj Mitrovici. Završio je elektrotehničku školu u Prištini, Vojnu akademiju u Sarajevu i Višu trenersku školu u Splitu. Nositelj je crnog pojasa u karateu (peti dan) i višestruki prvak Hrvatske i Slovenije u karateu. Objavio je knjige "Karate", nekoliko dječjih dvojezičnih romsko-hrvatskih slikovnica o djevojčici Sari, "Romsko-hrvatski i Hrvatsko-romski rječnik", knjigu "Indija: putovanje u pradomovinu" te autobiografiju "Snovi jednog Roma" 2021. Nositelj je odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića za izniman doprinos unaprjeđenju položaja romske nacionalne manjine, koje mu je dodijelila bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Savez Roma Kali Sara, koji je nastavio dugogodišnju tradiciju Udruge za promicanje obrazovanja Roma, osnovao je 2007. i bio je njegov prvi predsjednik sve do 2011., kad je izabran za saborskog zastupnika. U imovinskoj kartici piše da živi u izvanbračnoj zajednici. Nema kredit, prijavio je 35.000 eura potraživanja, koliko je nekome jednokratno posudio, a od nekretnina prijavio je svoj stan od oko 55 četvornih metara u Velikoj Gorici, procijenjen na vrijednost od 115.185 eura, kao i četiri građevinska zemljišta u Dugom Selu, svako po 550 četvornih metara, čije se cijene kreću od 6000 do 8250 eura. Partnerica ima stan od 58 kvadrata u Zagrebu vrijedan oko 120.000 eura i 25.000 eura ušteđevine. Prije ulaska u Sabor Kajtazi je bio koordinator Informativnog Pravnog centra u Slavonskom Brodu. U prvoj ispunjenoj imovinskoj kartici iz 2011. prijavio je dva svoja stana u Velikoj Gorici i Mađarskoj, stan malodobnog djeteta i ušteđevinu od 35.000 kuna. Četiri godine poslije njegova je ušteđevina porasla na 70.000 kuna i 45.000 eura. Naveo da je 35.000 eura dobio darovnim ugovorom. Kao saborski zastupnik Kajtazi je u financijskom izvješću za 2020. godinu prijavio 549.434 kune prihoda, od čega 380.712 kuna iz proračuna, a ostalo su prenesena sredstva iz 2019. godine. Savez Roma koji je osnovao, i u kojem je, prema nekima, bio "siva eminencija" i stvarni šef, iako ga od 2015. vodi Suzana Krčmar, raspolaže s daleko više novca, čiji je iznos iz godine u godinu rastao. Ta neprofitna udruga u 2022. godini prijavila je tako 11,9 milijuna kuna prihoda. Kali Sara primila je 11,6 milijuna kuna donacija iz proračuna, što je povećanje za više od 60 posto u odnosu na 2021. godinu. Čak 10,7 milijuna kuna stiglo joj je iz državnog proračuna, što je bio rast od gotovo 70 posto. Oko pet milijuna kuna te je godine bilo predviđeno za materijalne rashode, 2,3 milijuna za radnike, a 3,1 milijuna za donacije. Ukupno stanje financijske imovine na posljednji dan 2022. iznosilo je nešto manje od 20 milijuna kuna, dvostruko više nego na početku godine, a na računu u banci bilo je 19,4 milijuna kuna. Udruga je, prema tom izvješću, imala 22 zaposlena i nijednog volontera. U financijskom planu za 2023. udruga je predvidjela čak 4,7 milijuna eura prihoda iz proračuna, da bi u financijskom planu za ovu, 2024. godinu, koji nam je prije nekoliko dana dostavio Savez Roma Kali Sara, planirani prihodi iznosili 6,970.900 eura! Čak 6,867.900 eura, prema tom planu, prihodi su iz proračuna, 40.000 eura namaknut će se od prodaje roba i pružanja usluga, 20.000 od jedinica lokalnih samouprava, 5000 od donacija građana i drugih pravnih osoba... Prihodi od članarina nisu predviđeni.

Kad je o rashodima riječ, 4,860.500 eura ide za nabavu "opreme za opremanje postojećih ustrojbenih jedinica Saveza" i ulaganja u novi projekt te troškove u vezi s početkom gradnje novog Europskog romskog kulturno-sportskog centra u Istri. Za "programske aktivnosti" planirano je 1,200.000 eura, rashodi za zaposlene su 550.000 eura, naknade za drugi dohodak 90.000, a putni troškovi 120.000 eura. Još 100.000 eura iznose "troškovi ureda". Zbog povećanja opsega rada, Savez planira zaposliti još stručnih osoba, uz zadržavanje postojećih zaposlenika. Zbog novog zapošljavanja i inflacije povećat će se, piše, planirani trošak za plaće. Udruga ima prostorije u Ulici Pavla Hatza u Zagrebu i tri službena vozila – dva kombija i Škodu Superb kupljenu na leasing. Izdaje tromjesečnik Phralipen i financira Radio Kali Sara Hrvatska. Savez provodi brojne druge aktivnosti, pa su tako, na primjer, za učenike organizirane edukativne igre Escape Rom, po uzoru na igru Escape Room. U planu rada za ovu godinu navedeno je i izdavanje znanstvene monografije "Romi u Republici Hrvatskoj – položaj, prava i slobode i njihovo ostvarivanje", čiji su autori Mato Arlović i Branka Arlović.

Zbog jedne knjige protiv Kajtazija je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa svojedobno pokrenulo postupak. Iz državnog proračuna putem Savjeta za nacionalne manjine financijski se, naime, kontinuirano dodjeljuju sredstva udrugama romske nacionalne manjine za ostvarivanje programa iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija. Kajtazi je 2021. godine pitao smije li Savez Roma Kali Sara izdati njegovu autobiografiju "Snovi jednog Roma", odnosno preuzeti troškove tiska, distribucije i promocije. Povjerenstvo je upozorilo da će u tom slučaju između njega kao dužnosnika i udruge nastati odnos zavisnosti, a s obzirom na to da je kao zastupnik nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru ujedno i član Savjeta za nacionalne manjine koji raspoređuje sredstva iz državnog proračuna, Povjerenstvo ga je pozvalo da pri odlučivanju o toj udruzi ne uđe u sukob interesa. Kajtazi je rekao da mu je Kali Sara sama ponudila izdavanje knjige i da ta udruga djeluje kao krovna udruga Roma u Hrvatskoj, čiji je bio kandidat na izborima, ali u njoj ne obavlja nikakvu funkciju. Kajtazi se zanimao i za mogućnosti sufinanciranja tiska knjige iz sredstava za politički rad koja mu se dodjeljuju kao zastupniku, no rečeno mu je da se sredstva s posebnog računa za redovito godišnje financiranje ne mogu koristiti za otplatu osobnih dugovanja ili u druge privatne svrhe. Povjerenstvo je protiv Kajtazija, ali i još nekih manjinskih zastupnika, pokrenulo postupak jer se nisu izuzeli od glasovanja u Savjetu za nacionalne manjine pri donošenju nekih odluka. Savjet je udruzi Kali Sara u 2016. odobrio 25.000 kuna, pa još toliko sljedeće godine. Udruga je, kako je navelo Povjerenstvo, bila interesno povezana s dužnosnikom jer joj je taj novac odobren za izdavanje zbornika "Svjetski dan romskog jezika", čiji je Kajtazi bio urednik. Na istoj sjednici odlučeno je da se protiv njega neće pokrenuti postupak u dijelu koji se odnosi na navodno neprijavljen rad njegova sina u udruzi u kojoj je dobivao plaću, iznajmljivanje dvaju stanova u sinovljevu vlasništvu, kao i zapošljavanje sinovljeve supruge u HEP-u.

Te okolnosti, koje su navedene u anonimnoj prijavi iz 2018., nisu u dovoljnoj mjeri bile konkretizirane, a s obzirom na to da je podnositelj prijave bio anoniman, nije ga se moglo kontaktirati i zatražiti da ih dopuni relevantnim podacima, obrazložilo je Povjerenstvo. Protiv Kajtazija je i 2015. netko podnio anonimnu prijavu zbog sumnji u pogodovanje Savezu Roma i netransparentno trošenje novca iz državnog proračuna. Povod za sukob s Romima u Međimurju bila je gradnja Romskog memorijalnog centra Uštice i Europskog romskog kulturno-sportskog centra u Istri. Memorijalni centar podignut je u neposrednoj blizini romskog groblja u selu nedaleko od Jasenovca, gdje je za vrijeme Drugog svjetskog rata deportirano, mučeno i ubijeno najmanje 17.000 Roma. Veći kamen spoticanja od gradnje tog Centra postao je Centar koji se gradi u Istri, površine oko tisuću četvornih metara, u kojem bi se održavale konferencije na međunarodnoj razini, a koristili bi ih romske organizacije, političke stranke i djeca.

– Zgrada Europskog romskog kulturno-sportskog centra zamišljena je kao objekt javne i društvene namjene, čija je svrha pružiti prostor za sportske i rekreacijske aktivnosti, posebno usmjerene na djecu, uz poseban naglasak na obrazovanje i kulturu. Smatramo da djeci, osim zabave i sporta, kroz igru treba ponuditi i prilike za edukaciju. To je temeljna ideja ovog projekta. Nažalost, posljednjih dana projekt je predmet kritika zbog toga što zgrada ima 14 soba, konferencijsku dvoranu i bazene. No smatram da je važno istaknuti kako se u ovim kritikama često zanemaruje prava svrha i šira slika ove inicijative. Cilj ovog centra nije samo pružiti smještaj, nego se djeci iz socijalno ugroženih zajednica, koja inače ne bi imala priliku za odmor i edukaciju, želi omogućiti boravak tijekom ljeta u kojemu će, uz sport i rekreaciju, biti educirana o romskoj kulturi i steći važne socijalne vještine, a time će se pridonijeti njihovu obrazovanju i osobnom razvoju – pojašnjava S. Krčmar.

U sklopu projekta prvotno je bilo planirano i multifunkcionalno sportsko igralište za košarku, tenis i mali nogomet u dvorištu zgrade, no zbog ograničenja prostornog plana morali su, dodaje, osigurati 106 parkirnih mjesta, pa se od igrališta odustalo.

– Međutim predvidjeli smo mogućnost da u budućnosti, ako se pokaže potreba, jedan dio parkirališnog prostora koristimo kao sportsko igralište, naravno uz poštovanje svih propisanih sigurnosnih mjera. Što se tiče same gradnje, planirani završetak radova na objektu je u lipnju 2025. godine, a trenutni radovi teku u skladu s planom. Konstrukcija zgrade je završena, postavljena je stolarija, a u tijeku su instalaterski radovi. Nažalost, zbog problema s priključcima za struju i vodu, koji su nam tek naknadno odobreni, postoji mogućnost da će se radovi neznatno produljiti. Što se tiče financijskih obveza prema izvođaču, one se uredno ispunjavaju na temelju pregledanih i obračunatih mjesečnih situacija, te smo trenutačno unutar predviđenog proračuna. Kao i na svakom gradilištu, moguće je da će se pojaviti neki radovi izvan troškovnika, no zasad nema naznaka većih iznenađenja. Ako i dođe do njih, uvjereni smo da će biti unutar uobičajenih okvira za projekte ove veličine. U zaključku, unatoč izazovima s kojima se susrećemo, vjerujemo da će Europski romski kulturno-sportski centar u Istri postati znatan doprinos ne samo romskoj zajednici, već i društvu u cjelini, pružajući prostor za sport, edukaciju i razvoj djece iz različitih socijalnih okruženja – ističe Krčmar.

Lokalni mediji pisali su kako je Savez Roma za čak pola milijuna eura kupio zemljište u Želiskima na Barbanštini, površine oko 6500 četvornih metara. Romima u Međimurju zasmetalo je što se Centar gradi u Istri, gdje živi svega oko 500 Roma, a ne u Međimurskoj županiji.

– Kad smo postavljali pitanja na sastancima, nismo dobivali odgovore. Raspolaže se velikim sredstvima iz državnog proračuna, a mi u Međimurju nismo od toga imali koristi. Kad su počeli ulagati u romsko groblje Uštica, pitao sam kako to da idemo prvo obnavljati groblje, a ne naselja. Jako nas je iznenadilo kad smo čuli da se u Istri gradi Centar. Dovedeni smo pred gotov čin. Zato smo se mi Romi iz Međimurja i digli i napustili sastanak – veli Oršuš.

Romi u Istri, s druge strane, zadovoljni su projektom. Nedžat Bajrami, predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine u Istri, otkriva nam da se na njemu radi gotovo pet godina. Prva želja bila je da se Centar gradi u Puli, ali ondje, veli, nisu imali sluha. O optužbama S. Krčmar protiv Kajtazija, napominje da je Kajtazi optužen za navodno nasilje jer za optužbe nema dokaza. Bez sudjelovanja zastupnika Kajtazija udruga, uvjeren je, ne može funkcionirati.

Smatra da je S. Krčmar pod velikim pritiskom osoba koje nisu romski predstavnici. Traži sazivanje novog sastanka u prostorijama udruge, na kojem moraju, veli, biti izneseni svi relevantni dokazi i činjenice, ali mora biti omogućeno da i Kajtazi iznese svoju stranu priče.

– To su više njihove privatne stvari u koje ne ulazimo. Kajtazi se nije ogriješio o svoju romsku zajednicu. No sve ovo utječe i na nas. Na posljednjem sastanku trebao je biti i on kao saborski zastupnik, no predsjednica ga nije pozvala. Donijela je sa suradnicima odluku o njegovu izbacivanju i deložaciji iz ureda u Zagrebu. Imao je on, normalno, utjecaj na programe i rad Saveza Roma. On je čovjek koji nama treba u Saboru. Zato smo ga i izabrali, da bude naša desna ruka u Vladi i da vodi računa o potrebama Roma. On je i osnivač udruge. Bez njega ne možemo ići naprijed. Zato smo jako ogorčeni na našu predsjednicu. Pogriješila je kad je rekla da smo svi izbacili Kajtazija. Savez ima više od 500 članova, predstavnika desetak županija, gradova, općina, udruga, mjesnih odbora... Savez je krovna organizacija Roma, a odluka o Kajtazijevu izbacivanju donesena je bez konzultacija s nama, tako da se mi u Istri s time ne slažemo. Pitali smo predsjednicu što dalje, kako ćemo se sad financirati. Rekla je da za Centar u Istri ima novca, kao i za još neke projekte, ali što je s 2025.? Bez Veljka Kajtazija, naše desne ruke, teško ćemo dalje – ogorčen je Bajrami.

Na pitanje ima li Savez Roma nekakvu službenu potvrdu o tome da je krovna organizacija svih Roma, kaže da je Romima trebala takva udruga uz koju će se vezati, pa ju je Kajtazi i osnovao.

– U Kali Sari svi smo jedan tim. Veljko je radišan čovjek, zato smo ga i odabrali. Ima 17.000 Roma na leđima. Oni koji ne žele biti u Savezu, ne moraju biti njegov dio, nitko ih ne sili. Nije Savez udruga u kojoj se samo svaki dan pleše i pije. Otkako je došao Kajtazi, Romima je puno bolje. Čovjek je napravio bum, cijela Europa bruji o njemu. Dolaze nam iz drugih država i traže naše programe. Širimo se i treba nam prostor u kojem možemo održavati skupove i seminare. Ne možemo ih održavati u šumi kao prije 20 ili 30 godina... – veli Bajrami i još jednom ističe da je sastanak na kojem je donesena odluka o Kajtazijevu izbacivanju bila "lažna skupština" jer o njoj nisu bili obaviješteni svi članovi udruge, a osim toga, održan je na tajnoj lokaciji, izvan službenih prostorija, pod okriljem noći...

