Milanović: Zbog ovoga ja ne bih tražio ostavku Krstičevića

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je ostavku ministra obrane Damira Krstičevića nakon pada aviona kod Zadra, pri čemu su poginuli pripadnici Hrvatske vojske.

"Izvješće o nesreći dobio sam odmah, bio sam u realnom vremenu obavještavan, a sve drugo istražit će se", kazao je Milanović.

"Ministar odgovara premijeru i Saboru. Teško je govoriti o ostavci izvan konteksta. Javio se on meni nakon nekoliko sati, razgovarali smo, ne odgovara on meni, poslije sam doznao da je dao ostavku. Kada me pitate je li trebao dati ostavku? To su jako delikatne stvari. Može se opet dogoditi tako nešto za tjedan dana, a može i za mjesec dana, to je opasan posao, iz poštovanja prema ljudima i obiteljima ne bih u nekoga upirao prstom", kazao je Milanović.

"Zbog ovoga ne bih tražio ostavku Krstičevića. Na kraju se sve utvrdi, utvrdilo se i za dvojicu poginulih ljudi kod pada helikoptera", kazao je. "Poslat ću izraze sućuti, ali nadam se da će biti i prilike za posjet obitelji, sada nije vrijeme, ali kada bih to napravio, ne bih vam rekao", kazao je.

Video: U padu zrakoplova poginula dva pripadnika HRZ-a

"Odluka o izborima, kao i svaka druga odluka, imat će utjecaja na stanje javnog zdravstva, epidemiologiju. Ako se odluči da se to održi odmah, držim palčeve. Očito je želja da se na izbore ide što prije, ja tome neću i ne mogu stati na put", rekao je.

"Premijer i ja nismo razgovarali o raspuštanju Sabora. Neću taktizirati, važnije je kada će Sabor biti raspušten. Može biti raspušten sada ili u 11 mjesecu", kazao je.

"Imam svoje principe, nisam otkrio ljubav prema Tuđmanu u 41. godini. Morat ćete sami zaključiti tko se podnio kukavički. Sljedeći put neće se dogoditi takvo što. Mogu doći neki ZDS bukači, ali u protokol neće ući. Završilo je kao u džungli. To je vrlo ružan čin, preporučujem Plenkoviću da prestane zapomagati o onome što je bilo prije tri-četiri godine", kazao je Milanović o odgovoru Plenkovića nakon što je napustio Okučane zbog natpisa ZDS. Dodao je da se to više neće dogoditi.

"Kad bih ja govorio o tome što su ljudi u šatoru s kojima se slikao govorili o mom ocu... Ali ja nisam ni trepnuo. Mogao sam plakati, no moj otac to je riješio sam i tužio. Što bih ja trebao reći, da je Plenković huškao polusvijet na moga starog?" rekao je Milanović.