Milanović: Plenković ne može sam odlučiti hoće li se priznati Palestina. Vlada? To ni Putin ne bi bolje osmislio

Predsjednik Zoran Milanović u Rijeci je sudjelovao na svečanoj sjednici Senata povodom Dana Sveučilišta u Rijeci - Dies Academicus gdje je komentirao priznavanje Palestine kao samostalne države, ali i novu Vladu.

- Prije nego što se zauzme konačan stav, treba sjesti i razgovarati o tome i o nekim drugim stvarima u kojima Plenković uzurpira potpuno protuustavno nešto što je zajednička nadležnost. Ustav jasno kaže da Hrvatsku u EU predstavljaju Vlada i predsjednik, ovisno o ovlastima. Kad su te ovlasti podijeljene u slučaju vanjske i europske politike, Ukrajine, priznanja neke države, tu je potreban razgovor. Tu ne može biti prva i zadnja odluka Plenkovića što njemu privatno najviše odgovara. On nije vođen nekakvim vrijednostima u životu i politici. Ima argumenata za priznanje Palestine, ali ima još više argumenata za razgovor. Ukoliko se odlučimo za priznanje Palestine to svakako neće biti napravljeno da se napakosti Izraelu. Hoćemo li se odlučiti o tome je potreban razgovor i dogovor jer to nije mala odluka. Izrael je u zadnje pola godine napravio grozne stvari, netko bi za to trebao odgovarati. Je li Međunarodni kazneni sud baš to tijelo, je li baš on nadležan za Izrael, to je pitanje. Kao što je pitanje je li nadležan za Rusiju i Putina - kazao e Milanović. Novinari su predsjednika pitali treba li povećati plaće članovima Vlade.

- HDZ-ovci ne žive od plaće, ali dosta saborskih zastupnika živi od plaće i njihove plaće bi trebalo indeksirati jer su 15 godina iste. Plaća koju primam je dovoljna, meni je to dovoljno i o tome ne želim razgovarati - rekao je.

- Sad kad je formirana vlada, to ni Putin ne bi bolje osmislio. To se zove maskirovka. Radiš jedno, pričaš jedno, ali planiraš drugo. Ova priča o tome da je Plenković zaštitnik hrvatske od ekstremizma, to je izmišljotina. Plenković je sklopio sporazum sa strankom koja je na izborima osvojila 10 posto. Ta stranka nije tražila ništa. Zahtjevi DP-a su u usporedbi s onim što je most tražio 2016. nula. Očito postoje razlozi zašto ništa ne traže od Plenkovića. On nikoga ne štiti od ničega. Srbi u Hrvatskoj ne trebaju zaštitnike nikakvog Plenkovića, a još mane Pupovca. Srbima u Hrvatskoj ništa ne prijeti, prijeti im koruptivni kartel, a to je HDZ. Svi drugi su izričito tražili da ta tip ode. Je li to protuustavno nije, je li taj tip gadljiv, je. Prijetnje Srbima u Hrvatskoj nema, to šire budale - kaže Milanović.

- Hoće li Vlada izdržati 100 dana? Ne znam i od ove Vlade ne očekujem ništa. To je Vlada koju vodi čovjek koji je na referendumu u Hrvatskoj dobio šupkartu, a i dalje je premijer. Sad poziva na suradnju. Koga? One koji su do jučer tražili da ga se smijeni i uhiti - rekao je Milanović.

- Hrvatska u ovom trenutku ne razmišlja o priznanju Palestine - rekao je u srijedu premijer Andrej Plenković, nakon što su Španjolska, Irska i Norveška najavile da će to učiniti.

Švedska, Irska i Norveška u srijedu su objavile da će 28. svibnja priznati neovisnu palestinsku državu, na što je Izrael odmah reagirao povlačenjem veleposlanika iz tih zemalja. Tri zapadnoeuropske zemlje time su se pridružile Švedskoj koja je 2014. bila prva članica EU-a koja je to učinila. Češka, Mađarska, Poljska, Bugarska, Rumunjska priznale su Palestinu 1988. u sklopu sovjetskog bloka, a iste godine, ubrzo nakon njezinog proglašenja, to je učinio i Cipar.

- U ovom trenutku ne razmišljamo o tome - odgovorio je Plenković u srijedu na pitanje hoće li i Hrvatska priznati Palestinu. - Naša je stalna pozicija ona bazirana na rješenju o dvije države, ali na način da dođe do dogovora - dviju strana, dodao je premijer.

Priznanje Palestine najavile su i Malta i Slovenija, a i Australija je objavila da postoji ta mogućnost. Palestinu kao državu trenutno priznaje 143 od 193 članica Ujedinjenih naroda.

