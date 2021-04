Milanović o slučaju preminule djevojčice: Fuzija resora dovela je do još većeg nemara

Smrt dvogodišnje djevojčice koja je preminula od posljedica roditeljskog zlostavljanja potresao je cijelu Hrvatsku. Već danima traju detaljne istrage svih okolnosti koje su dovele do ove tragedije, a večeras se o cijelom slučaju te stanju u Centru za socijalnu skrb, kao i u resornom ministarstvu oglasio i predsjednik RH Zoran Milanović.

Milanović ističe da ta tragedija otvara pitanje djelotvornosti i kvalitete sustava socijalne skrbi kakav imamo u Hrvatskoj.

"Još jedna tragedija, smrt djevojčice iz Nove Gradiške, uzrokovana obiteljskim nasiljem ponovo je otvorila pitanje djelotvornosti i kvalitete sustava socijalne skrbi kakav imamo u Hrvatskoj, posebice skrbi za djecu. Ovaj strašan događaj, za koji se cjelovita odgovornost mora tek utvrditi, traži ozbiljnu, sustavnu i ovoga puta neodgodivu intervenciju u propise kojima se uređuje briga države i društva za najranjivije, djecu", objavio je večeras Milanović na svom Facebook profilu.

Uputio je pritom i kritiku na resorno ministarstvo:

"Pitanje je može li to postići sustav koji je, sada je jasno, zapušten. Fuzija resora kojom se pokušalo stvoriti dojam efikasnosti dovela je do još većeg nemara i odsustva nadzora s političke, ministarske razine. Čekajući postupke nadležnih institucija nakon ove tragedije želio sam vjerovati da u vrhu sustava socijalne skrbi ima snage da se priznaju pogreške i preuzme odgovornost. Bio bi to jasan znak da se problem ne samo prepoznaje već želi i riješiti. Obveza je Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi da napokon posluša i uvaži mišljenja i savjete educiranih ljudi s iskustvom u brizi za dobrobit djece. Zakoni i propisi koji će se donositi moraju na prvom mjestu imati sigurnost djece, jedino tako imat će smisla, a nadležno ministarstvo moći će opravdati posao koji mu je povjeren. Ako je to uopće moguće, jer sam duboko uvjeren da socijalna skrb mora biti resor za sebe, umjesto da se populističkim manevrima utapa u nefunkcionalno megaministarstvo," objavio je Milanović.