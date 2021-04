Milanović o sastanku s Biščevićem: Želim da meni kaže direktno jer netko tu ne govori istinu

Predsjednik Zoran Milanović još jednom se obratio medijima iz Knina, nakon sudjelovanja na svečanoj prisezi i dodjeli beretki pripadnicima 3. mehanizirane bojne "Pauci". Ponovio je kako još uvijek razmišlja o tome da vojska ne sudjeluje u obilježavanju VRO Bljesak u Okučanima, a dotaknuo se i hrvatskog veleposlanika u Srbiji Hidajeta Biščevića.

- Još uvijek razmišljam, najviše časnike se dovodi u neugodnu poziciju. Bilo bi normalno da imamo zajedničko obilježavanje, između ostalog i da vojska ne mora ići više puta. Smatram da je za profesionalnim vojnicima da budu pošteđeni od dnevne politike. To se odnosi na najviši vojni vrh, ne vojnici, oni mogu biti tamo. Doduše oni tamo moraju stajati dva sata, oni su valjda niže kategorije, no dobro. Nije za to kriv ministar, kazao je Milanović.

- Ja sam vrhovni zapovjednik, naravno da ministar želi neku vrstu utjecaja i autonomije, to je normalno, ali zna se tko je vrhovni zapovjednik, kazao je predsjednik.

O sastanku s veleposlanikom Biševićem koji će održati u petak nije htio previše govoriti.

- Želim da meni neke stvari kaže direktno. Brine me što ima podršku ostalih, želim imati precizniju informaciju. Neke činjenice treba utvrditi. Tu netko ne govori istinu, a radi se o zastupnicima i predstavnicima hrvatske manjine. S obzirom da se radi o susjednoj državi s kojom imamo delikatne odnose, morao sam sazvati sastanak, kazao je.

Dakle imate odluku, nastavlja Milanović, kojom se uređuje postupak imenovanja i dogovora oko imenovanja diplomatsko-konzularnih predstavništva u Republici Hrvatskoj. Ta odluka je još iz 2012. godine, dakle još s početka mog premijerskog mandata i koristi se i dan danas, cijelo vrijeme. Nemate nijednu odluku Plenkovićeve vlade o imenovanju veleposlanika u kojoj se ne pozivaju na tu odluku. Tamo piše da u svemu moraju prethoditi konzultacije veleposlanika s uredom predsjednika. Mi smo ju donosili u dogovoru s predsjednikom, a ne preko koljena, govori Milanović.

Podsjetimo, Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) Tomislav Žigmanov 30. ožujka obratio se ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu, u kojem je upozorio na djelovanje veleposlanika Biščevića, tvrdeći da je to djelovanje u suprotnosti s interesima hrvatske zajednice u Srbiji. U pismu koje je Večernji list dobio na uvid, Žigmanov tvrdi kako je hrvatska zajednica razočarana držanjem ljudi u veleposlanstvu u Beogradu i konzulatu u Subotici tijekom posljednjih događaja oko borbe protiv uvođenja bunjevačkog jezika.

Premijer Plenković je jučer pojasnio kako stvari više neće funkcionirati kao u doba predsjednika Stjepana Mesića i Ive Josipovića.

- Uništit će službu, to je valjda jer sam za njega rekao da je Hruščov. Njega mogu usporediti još s Milanom Stojadinovićem. Tu treba postojati dogovor, pa ja sam pobijedio na izborima. Čovjek je odmah nakon moje pobjede praktički najavio nered jer je rekao da će to biti 'tvrda kohabitacija'. Ova zemlja je funkcionirala prije Plenkovića, a i nakon njega će ova država funkcionirati, kazao je.

Kazao je i kako nije dobio popis kandidata za veleposlanike.

- To ne postoji, to je non-paper, nema ga. Tko god je taj popis sastavljao i obećavao nešto drugima je manipulirao s njima. Nije istina da su mi dali popis, a ako je to netko napravio, jako dobro zna da je to opasno za ljude s kojima manipulira. Ministar mora doći razgovarati s mojim suradnicima, to piše u odluci, gospodo pravnici iz HDZ-a, i to ne piše slučajno u odluci. To je tamo napisano sa senzibilitetom, da traje neko vrijeme i da se ne bi nametala stranačka volja, govori te nadodaje kako ''pretpostavlja da se Plenković, koji je godinama radio drugorazredne poslove, želi junačiti, ali je mislio da je on to prerastao''.

Na pitanje o odlukama o nabavi vojnih zrakoplova, kratko je kazao kako se nada da će se to pitanje napokon pokrenuti.

- To je pitanje za ministra. Nadam se da ćemo pokrenuti to pitanje i krenuti s postupkom nabavke nakon što poplaćamo ove ove astronomske dugove prema veledrogerijama, govori.

