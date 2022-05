Milanović o Bleiburgu: 'Ich bin kein Berliner'

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović komentirao je prošlotjedno obilježavanje Bleiburga u Austriji, kao i odluke lokalnih vlasti prema kojima nije dopuštena komemoracija već samo sveta misa.

Na pitanje o Bleiburgu, ustvrdio je da se ne osjeća odgovornim. Potvrdio da je tijekom njegova mandata ukinuto pokroviteljstvo Vlade nad komemoracijom te podsjetio da je ta parlamentarna većina nestala 2016. godine.

"Hrvatska od tada živi pod vlašću imotskog kadije", dodao je. Na upite smatra li se odgovornim za uklanjanje povijesnog grba u Bleiburgu, pitao je novinarku smatra li se ona "odgovornom za ubojstvo Kennedyja" misleći na američkog predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedyja ubijenog 1963. godine u Dallasu.

"Moj odgovor je ne".

"Ta proslava u Bleiburgu je revitalizirana ponovno od 2015. godine. Ona se sada ne može održati zbog nastrojanosti austrijske vlasti jer bi ih oni istukli. To je problem. To ne dopuštaju Austrijanci. A tko je na vlasti? Crveni Oscar. Desnica je na vlasti. Moj izaslanik je bio na Teznom, kao i svako godine. Odem ja ii on, to je general Mareković. Tamo je Titova vojska očito uz znanje Tita, Andrije Hebranga da se ne lažemo. Andrija Hebrang je odgovoran za ubojstva kao i Tito. Nema razlike. To je sve ista banda. Tamo je ubijeno tisuće ljudi. U Teznom, ne na Bleiburgu", dodao je predsjednik.

"Na Bleiburg ne daju Österreichšani. Dakle, desničari austrijski. Demokršćani jer oni vjeruju u Boga za razliku od ovih lažova u Hrvatskoj", kazao je.

Na pitanje kako su to dozvolili ranije, objasnio je: "Ich bin kein Berliner. Nisam Berlinac. Nisam iz Beča. Zašto mene pitate? Ne vodim ja austrijsku politiku. To njih pitajte, to je njihova odluka da ne dopuste fašizaciju povijesti".

"Na Bleiburgu se oplakuje parastos propalog NDH-a", kazao je. "Slovenija ne da u Teznom, Austrija ne da...Što da obilježavamo u Staljingradu?", rekao je Milanović.

