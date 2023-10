Milanović: Navijači se kisele i fermentiraju po grčkim zatvorima u nerazumno dugom postupku

Predsjednik Republike Zoran Milanović u utorak je izjavu premijera Andreja Plenkovića o "dvije Hrvatske" prokomentirao riječima da postoji Hrvatska koja pokušava živjeti te klijentelistička, razbojnička Hrvatska, koja misli da je sve što je javno - njezino i da se može pokrasti.

Rekao je tu u izjavi novinarima u Ludbregu nakon što su ga novinari najprije pitali za komentar današnje izjave premijera Plenkovića koji je u Koprivnici grotesknom nazvao jučerašnju Milanovićevu ocjenu da će se nabava aviona Rafale koristiti u predizborne svrhe, a potom i o jučerašnjoj Plenkovićevoj izjavi o dvije Hrvatske – jednoj u kojoj se vide uspjesi i postignuća Vlade i drugoj, koju pokušava oslikati oporba, u kojoj ništa ne valja.

Milanović je naglasio da je njegova jučerašnja izjava o kupnji borbenih aviona Rafale bila "relativno afirmativna" te da se toj kupnji nije protivio, ali i da je u njoj ponovio sve što je i ranije govorio – da Hrvatskoj trebaju i drugi sustavi te oprema i streljivo, te da je to za kopnenu vojsku važnije od aviona.

"Što se tiče predizborne svrhe, pa to rade stalno. I rekao sam da je to legitimno", prokomentirao je predsjednik izjavu premijera dodavši da se od Plenkovićevih "papagaja" stalno može čuti o tome "što je njegova Vlada napravila za Hrvatsku povijest, genetiku, sjajnu budućnost…".

"To je tako neukusno, seljački, tu ima laži, ali ima i legitimne samohvale. Što, neće spomenuti pet puta da je nabavio Rafale? Pa normalno da hoće. A hoće li spomenuti da nije bilo mene da ne bi smo dobili američke Bradleyje (borbeno vozilo), da sam im doslovno morao zavrtati ruku da prihvate tu američku donaciju", dodao je predsjednik.

Plenkovićevu je kvalifikaciju Milanović u izjavi komentirao nekoliko puta rekavši i da riječ groteskno dolazi od talijanske riječi grotta – pećina, te da se u literaturi i umjetnosti zna što znači groteska, ali "ne ono što je taj beznadni štreber htio reći za moju izjavu".

"Moja izjava uopće nije groteskna, ona može biti pogrešna, može biti laž, kao što je laž ono što je on rekao, ali groteskna - on inače voli koristiti strane riječi koje uopće ne razumije", prokomentirao je Milanović.

Istodobno je grotesknim ocijenio HDZ-ov "način odnosa prema javnosti".

"To je groteskno. Dakle, sve što ste dobili dao je Plenković i HDZ. To kao premjer nisam dopuštao da ljudi govore u moje ime. E, to je razlika u stilu. Netko je klasičar, netko je groteskni klaun", dodao je.

Hrvatska se ne razvija kako treba

Komentirajući Plenkovićevu ocjenu o dvije Hrvatske, Milanović je rekao kako on vidi "Hrvatsku koja ide naprijed, ali raste deformirano, rastu joj slonovske uši i ponovno joj raste rep kojeinam je otpao prije milijun godina".

"Ne razvijamo se kako treba. Idemo u nekom pravcu, to je točno, ali ne zahvaljujući njemu. I nema dvije Hrvatske koje uporno želi napraviti preko svojih poslanika i svojih papiga koje šalje. Postoji Hrvatska koja se nekako batrga, živi i postoji jedna klijentelistička, razbojnička Hrvatska koja misli da je sve što javno - njezino i da se može 'oplindrati'. Eto, ta Hrvatska postoji i to ljudi vide i osjećaju", ocijenio je.

Plenkoviću i njegovoj ekipi, kako je rekao, ali prvenstveno Plenkoviću, isključio je bitno što misli par ljudi u EU "od kojih će on sutra osobno imati koristi".

Zato moramo gledati "teror iz Grčke", ustvrdio je, prema uhićenim navijačima koji se "kisele i fermentiraju po grčkim zatvorima u nerazumno dugom postupku koji za sada nije iznjedrio osumnjičenike, nego još ljude po Hrvatskoj kupe i naša Vlada revno surađuje".