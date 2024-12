Milanović o sučeljavanju kandidata: Jedna debata i to je to. Više od toga ne dolazi u obzir

- Naš državni tužitelj je čovjek koji je prijestupnik i sklon je rubno kriminalnom ponašanju, u takvim se krugovima kretao i to ga obilježava. I svejedno, usprkos svemu tome, Plenković ga je nasilio, usilio za državnog tužitelja. I time ćemo se morat bavit u godinama koje dolaze. Nadam se da neće biti godina, ali nikada ne znaš. To me, nažalost, natjeralo da se kandidiram na parlamentarnim izborima što je potpuno ustavno, a koliko je to ustavno najbolje pokazuje što je napravio Ustavni sud prije dva tjedna, odnosno njegova većina, takvim ljudima se ne može vjerovati - kazao je aktualni predsjednik Zoran Milanović.

Kazao je kako nam EPPO ne bi trebao da se radi o normalnoj državi 'da nemamo ovakvog premijera nasilnika koji je doveo drugog nasilnika. To je ozbiljan problem'. Za zakon 'LexAP' kazao je kako je donesen 'da se proganja tip ljudi i radnji koji ugrožava njegov kartel'. - Kada sam ja bio premijer, mi smo ukinuli tajnost istrage i zabranu puštanja podataka - kazao je Milanović.

Na komentar da ga je Dragan Primorac rekao da je kokoš, Milanović je dodao da je 'to bolje nego da kaže da te plaćaju Putin i Rusi'. - To je ogromna razlika. Ok, ja sam kokoška, ljudi me doživljavaju kao kokošku, ne znam kako njega doživljavaju - rekao je Milanović. - On je lažan kao novčanica od 13 eura i dosadan kao prijateljska utakmica - dodao je. Primorca je nazvao 'stanokradicom' objašnjavajući kako je došao do posjeda stana u Splitu. Kad nekome kažeš da ga plaća Moskva, to je ozbiljna kvalifikacija. Kad ja kažem da je Plenkovićev odabranik stanokradica, čovjek koji je ukrao jedan komad stana, tako što je doveo u zabludu prijevarom vlasnike. Dovođenje u zabludu nekoga da bi imao neku korist, to je prevara. To je iz udžbenika kaznenog prava. On je stanokradica. - Ali opet, nisam rekao da radi za Ben Gvira i Netanyahua, da se naslikava okolo s masovnim ubojicama žena i djece u Gazi. To Primorac radi, to su činjenice - kazao je.

Govoreći o sučeljavanju rekao je kako je i ranije izjavio da će doći na debatu na kojoj će biti svi predsjednički kandidati. - Jedna debata i to je to. Kao i prije pet godina. Sve sam to najavio prije dva tjedna i rekao sam da je to neka vrsta obzira prema biračima - rekao je dodajući kako 'više od toga ne dolazi u obzir'. - Jedna da i to će biti na HTV-u kao prije pet godina. Rekao sam da na tu dolazim - rekao je dodajući kako je realno da će doći do drugog kruga.