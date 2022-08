Milanović: I mi možemo podignuti optužnicu protiv Vučića zato što je divljao u Hrvatskoj

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović obići će tradicionalnu kulturno-turističku manifestaciju Špancirfest 2022. Obilazak će započeti na Trgu slobode u Varaždinu.

Predsjednik je ranije u kolovozu imao aktivan odmor. Protekloga vikenda pratio je Trku na prstenac u Barbanu, prije toga u javnost su izašle fotografije gdje Milanović u opuštenoj atmosferi večera s mađarskim kolegom Viktorom Orbanom.

Milanović je počeo komentarom na aktualnu situaciju i mjere koje Vlada priprema za jesen.

- Naći puno novca. Ali sad je kasno. Neće ga nitko naći, ni Nijemci jer je rat već pola godine u Ukrajini. Sve ovo što se događa je posljedica rata. i COVID krize u kojoj je štampano puno novca - kazao je Milanović odgovorio je na pitanje zašto koje bi mjere pomoći trebala Vlada donijeti da se lakše prebrodi jesen.

- To je strateški problem. To je problem cijele Europe koja se ponaša kao pijun. Morat će sjest za stol Rusi i Amerikanci - istaknuo je.

Zatim su novinari pitali predsjednika o veleposlanicima.

- To je proces u kojem se dogovara. To je trebalo biti gotovo prije dvije godine. Ovako ostajemo kod toga da je jedini ambasador imenovan u Beograd. Ne možemo o jedan bez drugoga donijeti odluku. Kad se Plenković odluči. Pričao sam o tome deset puta - dodao je Milanović.

Komentirao je i optužnice pilotima.

- Imamo još jedan razlog za sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost. Ovo što je napravio službeni Beograd, to nije neko tužiteljstvo. Ovi u Beograd nisu neovisni, to je svodništvo, a ne neko tužiteljstvo... Stvar je jako ozbiljna. Pokazuje se dobra volja da se priča o ratu u kojem je Srbija napala Hrvatsku, i tuf evo ti optužnica. To je organizirao predsjednik Srbije koji mora organizirati Europride, da sad može on bi to zapalio.

U Beogradu se održavaju litije za spas Srbije od grijeha, sve to Vučića jako opterećuje pa mu dobro dođu neprijatelji sa strane. Tema je važna za Vijeće da uskladimo stav kako žemo reagirati. Ja bih sad trebao reagirati iz koljena, iz kuka, iz stopala. Vučić i suradnici su odlučili da je sada trenutak da se podigne otužnicu protiv četiri ratnih zapovjednika, od kojih za dvojicu mogu dati ruku da nisu nacionalisti niti su odgovorni za ništa. Srbija nema pravo dizati takve optužnice - dodao je Milanović

- Ja ne želim raspravljati o tome jer Srbija nema nadležnost. Mi možemo podignuti optužnicu protiv njihovog aktualnog predsjednika, ako budemo loše volje, zato što je divljao na teritoriju Hrvatske 1995., a ne na Petrovačkoj cesti, kao u pjesmi Branka Ćopića na kojoj su poginula neka djeca. Meni je žao zbog toga, ali za to ne mogu biti odgovorni hrvatski zapovjednici - nastavio je Milanović.

- Ja nikada ne idem na tu bijednu patetiku da spominjem hravtsku djecu. Djeca su djeca. Tko na taj način spominje djecu, taj je lažljivac - dodao je.

Predsjednik je također kazao kako Vlada mora reagirati jer je zasad reakcija izostala.

- Rekli su 'mi se s time ne slažemo'. Što to točno znači? Što će Vlada poduzeti da pomogne pilotima? Hrvatska na to mora reagirati i kazati kako ćemo zaštititi svoje ljude - kazao je predsjednik i ponovno dodao 'hajmo se dogovoriti' aludiraju da bi bilo dobro da se održi sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost vezano za optužnice.

Blokirati Srbe na putu za EU?

- To bi bio valjan instrument kada bi njima uopće bilo stalo do toga, ali nije im stalo. Mi ovdje moramo zaštititi naše časnike. To je napad na Hrvatsku državu pa onda i na njih. Reakcija HDZ-a nije dovoljna. - kazao je Milanović.

- Zašto nas provociraš čovječe, gay pride će ti proći, ali zašto kvariš odnose sa Hrvatskom? - poručio je Vučiću dodavši da ovo "prostituira odnose" dvije zemlje, uzevši u obzir i skorašnje izbore u BiH.

