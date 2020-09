Milanović se osvrnuo na performas Orešković i Puljak: 'Tim zavidnim osobama ne bih davao na važnosti'

Predsjednik RH Zoran Milanović nalazi se u Bjelovaru u povodu Dana Grada i Dana bjelovarskih branitelja. Ponovno je odgovarao na pitanja novinara vezano za istragu u aferi Janaf.

"Jedina osoba koja mi je mogla to reći jest on, a on kaže da nije znao. Apsolutno smatram da premijer mora znati. Pogledajte kako je u Berlinu. Naravno da premijer i ministar unutarnjih poslova moraju znati", dodao je. "Što ja mogu više, tu sam", rekao je.

"Vidim što izlazi u medijima. Ne mogu naoružan strpljenjem, znanjem i iskustvom ne reći da je ovo izvan kompasa", rekao je.

"SOA nije znala ništa, kako sam i rekao. Ja i dalje naivno vjerujem da premijer nije znao, ali to je problem", rekao je. "On je šef vlasti, on stvarno predstavlja vrh vlasti", dodao je.

Video: Zoran Milanović o aferi Janaf i istrazi

"Hipotetski, on to nije mogao ispričati svim ministrima, ali je mogao poduzeti neke druge mjere. Ovo su teme o kojima moram govoriti. Iza mene mora ostati nešto što valja, bez obzira na iduće izbore", dodao je.

"Pitali ste me o Rimac jer je morao znati da mu pustoši državni proračun, premijer je to morao znati", kazao je. "Neću reći da nešto smrdi, ali reći ću da nešto ne valja", dodao je.

"Preskočit ću to, tim zavidnim osobama ne bih davao na važnosti", rekao je na performans saborskih zastupnica Orešković i Puljak ispred kluba Dragana Kovačevića, gdje su postavile ploču Ureda predsjednika na Kovačevićev "klub".