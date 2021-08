Milanović: Đakić nije general, Đakić je propalica. Iduće godine bit će drukčije oko poziva

Predsjednik Zoran Milanović odgovarao je na pitanja novinara u Sinju, gdje je uručio odlikovanja umirovljenom brigadiru Dušanu Viri i posmrtno fra Frani Bilokapiću. U Kninu večeras priređuje prijam za ratne zapovjednike iz Domovinskog rata, na kojem će uručiti odlikovanja. Na pitanje novinara o tome kako su neki najavili bojkot u Kninu, Milanović je rekao: "Tko je najavio bojkot? Nije Rojs... Đakić nije general, Đakić je propalica i zastupnik. Neki su dovedeni u nezgodnu situaciju jer im je poziv došao kasno. Iduće godine bit će drukčije. To ću sljedeće godine organizirati na svoj način. Rojs će biti tamo."

"Luka Đanko dobio je zadnji dan poziv, čuo sam se s njim, pobrinut ću se da poziv sljedeći put stigne dva tjedna prije. Logistiku imaju ministarstva, a kako rade, s kojim motivima... Ja to doznajem zadnji dan, jer ja nisam ministar", dodao je.

S terena izvještava Slavica Vuković

Vrhovni sud

"Radovan Dobronić moj je kandidat za Vrhovni sud, razgovarali smo. Sada ćemo vidjeti kako će se ponašati oni koji su torpedirali moju kandidatkinju. Muškarac je. Nije moj prijatelj, sudac je i, interesantno, nije se uspio probiti na najvišu sudsku instancu iako je pokušavao. Ovdje prolazi onaj tko prolazi. Znam nekoliko sudaca koji su kvalitetni ljudi i ni makac s općinskog suda. Kopkalo me zašto se neki ljudi ne mogu probiti na neku višu distancu", kazao je.

Komentirao je i to što se protiv Dobronića vodi stegovni postupak.

Što se tiče postupka koji je pokrenut, Milanović kaže da za to ne zna. "Možete čovjeka proglasiti neradnikom. Idemo vidjeti što je to", kazao je. "Neće to utjecati na moju odluku", dodao je. Kazao je da Dobronić nije znao da je njegov šef protiv njega pokrenuo disciplinski postupak. "Mislim da je nepotkupljiv, donio je jednu vrlo važnu presudu, zamjerio se moćnicima...", kazao je.

Kazao je da o novom kandidatu nije razgovarao s Plenkovićem.